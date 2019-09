¿Por qué Juan Carlos Fisher incluyó a Milett Figueroa y Melissa Paredes en ‘Pantaleón y las visitadoras’? 

Juan Carlos Fisher se ha convertido en un genio del teatro y aún no cumple los cuarenta años de edad. Ha ofrecido exitosos musicales como Mamma Mía! o Hairspray, alcanzando halagadoras críticas sobre su trabajo. Su reciente puesta en escena, ´Pantaleón y las visitadoras, el musical´ protagonizada por Milett Figueroa y Emanuel Soriano, se mantuvo tres meses en temporada, generando los aplausos del público y el reconocimiento del propio, Mario Vargas Llosa, quien calificó de espléndida la adaptación.

Pero ¿cuál fue el motivo por el que Fisher pensó en nuevos talentos como Melissa Paredes y Milett Figueroa para participar en tan importante musical?



“Yo he empezado desde muy joven y he sido una persona a la que gente muy generosa como Chela de Ferrari o Lucho Peirano le dieron una oportunidad, entonces yo también estoy siempre tratando de buscar gente joven que tengan talento y que funcione para los personajes que necesitamos”, explica el también director de Billy Eliot.

Su experiencia con estos jóvenes talentos lo ha llenado de gran satisfacción. La acogida que le dio el público a esta obra es una demostración del acierto que significó contar con las ex chicas reality. “Eso me ha pasado con muchas personas de Pantaleón, no solamente con Milett (Figueroa) y Melissa (Paredes), sino también con Cielo Torres, el Cacash y con muchas personas más que están en el ensamble”, confiesa Fisher. “Trabajar con todos ellos ha sido increíble”, sentencia.

Melissa Paredes y Cielo Torres en 'Pantaleón y las visitadoras'

PONIENDO CARA A LOS PERSONAJES DE LAS OBRAS

Después de que Juan Carlos Fisher decide emprender un nuevo proyecto teatral, toca seleccionar a los actores ideales para desempeñar a los personajes de la obra. Pero, ¿cómo los elige? “Cuando voy leyendo obras, caras siempre aparecen y ahí empiezo a armar el elenco. Comparto la obra elegida con Rómulo Assereto (su socio y amigo), con Chela de Ferrari (directora de La Plaza) y les cuento a quienes imaginé para los personajes”, revela.



Pero por diferentes motivos no siempre aquellos actores pensados logran estar en la temporada. “Hay un dicho que dice que ´la obra escoge a sus actores´ y eso es totalmente cierto”, afirma Fisher, añadiendo que el elenco que finalmente está en la obra, es el que tenía que estar.

En sus años como director ha abandonado los prejuicios para nunca descartar nuevas posibilidades. “Creo que uno de los aciertos de los directores es ir descubriendo nuevos talentos. En el mundo de televisión y el cine, existe gente con mucho ojo para descubrir nuevos talentos por lo que para mí son fuentes importantes”, cuenta Juan Carlos afirmando además que en los talleres de teatro de maestros como Alberto Ísola, Roberto Ángeles, Carlos Galiano, Leonado Torres Vilar y David Carrillo, siempre hay alumnos muy interesantes.

Cómo elige a sus personajes Juan Carlos Fisher

