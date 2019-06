"El Valor de la Verdad": Juan ' Chiquito' Flores respondió 18 preguntas en el sillón rojo de Beto Ortiz

El valor de la verdad de Juan ‘Chiquito’ Flores | Juan ‘Chiquito’ Flores se sentó en el sillón rojo del temido programa “El Valor de la verdad” conducido por Beto Ortiz en Latina. El exfutbolista fue el nuevo invitado del programa y contó los detalles sobre la denuncia por violencia que le interpuso su ex pareja Nataly Jara.



El ex guardameta contó pasajes pocos conocidos de su expareja, entre los pasajes que recordó fue que encontró mensajes de otro hombre en el celular de Nataly Jara. "Se decían amor y es una palabra fuerte", indicó el ex futbolista.



En otro momento del programa, ‘Chiquito’ Flores rompió en llanto al contar que intentó ahorcarse con una casaca por 'todo el daño que había causado por sus acciones'.



"Mi hermano entra y me dice ¿estás bien? y le digo que no, porque las cosas que están pasando por mi mente son fuertes. Si él no entra, yo me cuelgo, me ahorco. Sentía vergüenza ajena porque mi familia estaba afuera" , cuenta en el avance.



Aquí todas las preguntas que respondió Juan ‘Chiquito’ Flores



1. ¿Le mordiste el cuello a tu expareja?

Sí. (La respuesta es verdad)

​

2. ¿Intentaste estrangular a tu expareja?

No. (La respuesta es verdad)



3. ¿Agrediste a tu expareja por un ataque de celos?

Sí. (La respuesta es verdad)



4. ¿Le encontraste a Nataly mensajes de otro hombre?

Sí. (La respuesta es verdad)



5. ¿Le dejaste marcas en el cuerpo a Nataly para que lo vea el hombre que la cortejaba?

Sí. (La respuesta es verdad)



6. ¿Rompieron por celos 6 celulares Nataly y tú?

Sí. (La respuesta es verdad)



7. ¿Eres un hombre agresivo?

Sí. (La respuesta es verdad)



8. ¿Tienes problemas con el alcohol?

Sí. (La respuesta es verdad)



9. ¿Te contó tu madre que tu padre le pegaba?

Sí. (La respuesta es verdad)



10. ¿Has sido pandillero?

Sí. (La respuesta es verdad)



11. ¿Te recusceas vendiendo tamales?

Sí. (La respuesta es verdad)



12. ¿Te había denuncia Nataly anteriormente?

Sí. (La respuesta es verdad)



13. ¿Has agredido físicamente a otra mujer?

Sí. (La respuesta es verdad)



14. ¿Consideras que la Ministra de la Mujer se aprovecha de tu popularidad?

Sí. (La respuesta es verdad)



15. ¿Pensaste en ahorcarte cuando estuviste en la celda?

Sí. (La respuesta es verdad)



16. ¿Crees que Nataly está siendo influenciada por su madre?

Sí. (La respuesta es verdad)



17. ¿Te gustaría retomar tu relación non Nataly?

Tocan botón rojo y cambian de pregunta

¿Te duele que te digan matón?

Sí. (La respuesta es verdad)



18. ¿Continúas amando a Nataly?

​NO (LA RESPUESTA ES FALSA)



Juan 'Chiquito' Flores perdió en la última pregunta y se fue sin un sola a casa.