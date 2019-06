"El valor de la verdad": Juan 'Chiquito' Flores pensó en el suicido cuando estuvo en la celda

"¿Pensaste en ahorcarte cuando estuviste en la celda?", fue la pregunta que Beto Ortiz le formuló a Juan 'Chiquito' Flores. El entrevistó manifestó que "Sí".

"Yo nunca he estado encerrado. Realicé el examen del médico legista y nos regresamos. A la hora que te esposan duele", indicó Juan 'Chiquito' Flores.

El entrevistado dijo que tenía miedo del dolor. "Eran las 5:00 a.m. y vi la celda fría, sucia. Apestaba". "Estaba solo, no había ni una frazada y hacía frío", contó Flores.

Juan 'Chiquito' Flores pensé en el suicido cuando estuvo en la celda. (VIdeo: Latina)

"Me levanté, me saqué la casaca y la amarré en los bordes de las rejas", señaló. "Justo tocan la puerta y era mi hermano. Si él no entra, me cuelgo. Sentía vergüenza por mi familia", sentenció.

Juan 'Chiquito' Flores también narró que su familia estaba sufriendo y que fue el motor para superar ese episodio. "Parecía que alguien los mandaba para no cometer esa estupidez", recordó.