¿Qué pasó con las propiedades de Juan Gabriel en Michoacán?

Son casi tres años de la muerte de Juan Gabriel y en torno a él se ha estado creando historias. El ‘Divo de Juárez’ falleció durante una gira por Estados Unidos el 28 de agosto de 2016 tras sufrir un infarto. Y aunque ya no está entre nosotros, nunca ha dejado de ser noticia.

Hace unos días salió a la luz que su hermano, Pablo Aguilera, no quiere regresar tres propiedades que le fueron prestadas temporalmente, ubicadas en la ciudad mexicana de Parácuaro, Michoacán.

Estas propiedades pertenecen al primogénito y heredero del cantante, Iván Aguilera. Ante ello, el hermano de Juan Gabriel habló con la prensa para defenderse de las acusaciones y de la denuncia de su sobrino; este explicó la situación respecto a estas propiedades.

“La casa no tiene nada que ver ahí porque no está a nombre de Iván y yo la hice y ahí vivo, desde mucho antes que naciera”, explicó Aguilera a los medios locales.

En tanto, con respecto a la propiedad del Balneario Los Chicos, don Pablo Aguilera argumenta que no ha negado a entregar el predio, solo está a la espera de que se lo soliciten. De otro lado, resaltó que fue el propio Alberto Aguilera Valadez, nombre real de Juan Gabriel, quien puso los inmuebles en cuestión bajo su resguardo.

“No lo he entregado porque, simplemente, no lo han ido a buscar. No me han ido a decir y no se lo puedo entregar a cualquiera que vaya porque nada más diga ‘me mandó Iván’”, advirtió.

“A mí me los encargó Alberto Aguilera; no Iván. Sé que son de Iván, pero yo los estuve cuidando y uno se encariña. Es como un niño chiquito que crece contigo. Y eso es todo lo que pasa. Ahí estoy. El día o en el momento que diga ‘ya vine o aquí esta, fírmale aquí’ ya me voy”, agregó.

Por otro lado, el hermano del ‘Divo’ también se refirió al rancho que el cantante tenía. El hombre mencionó que supuestamente está a nombre de una persona llamada Eugenio Martínez, quien cometió fraudes en contra del intérprete de “No tengo dinero”.

“Él [Eugenio Martínez] me dice que yo no me mueva de ahí, que el rancho es mío”, aseguró.

Finalmente, dijo sobre su hermano: “Él me dio poder de hacer todo lo que yo quiera ahí. Ahí está mi casa”.