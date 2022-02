Yordi Rosado, recordado productor de “Otro rollo”, dio una entrevista en el 2020, en la que habló muchos detalles acerca de ese espacio televisivo, pero algo que despertó mucho la atención fue la experiencia que su equipo de trabajo tuvo cuando quisieron invitar a Juan Gabriel para que sea entrevistado por Adal Ramones.

Durante aquella entrevista con “El Frasco”, espacio de YouTube, Yordi no tuvo problema alguno en contar lo sucedido cuando quisieron entrevistar al cantante, lo cual quedo como una experiencia para él pues no pudo conseguir que las negociaciones lleguen a buen puerto.

Juan Gabriel habría intentado cobrar para ir a "Otro rollo", según el productor Yordi Rosado. (Foto GEC Archivo)

¿POR QUÉ JUAN GABRIEL NO FUE A “OTRO ROLLO”?

Resulta que, según el productor, Juan Gabriel se convirtió en uno de los invitados que querían cobrar por presentarse al show, siendo ese el motivo principal. Sin embargo, las negociaciones con el manager siguieron debido a la insistencia.

“Otro que sí quería cobrar era Juan Gabriel, ese me costó un trabajo. A él le dije lo mismo, bueno, hablé con su mánager. Le dije que no teníamos dinero, pero que por favor queremos que venga, no tenemos lana para eso”, sostuvo Yordi Rosado.

Al no poder pagarle con dinero, el cantante mexicano habría solicitado otra cosa, así que todavía quedaban esperanzas para concretar su invitación y presencia.

¿CUÁL FUE LA OTRA CONDICIÓN DE JUAN GABRIEL?

Debido a que no pudo conseguir el dinero, pidió a la producción del programa una cantidad de colchones como donación para un albergue de niños que él tenía en Ciudad Juárez.

“Al final lo que me pidió fueron colchones para una casa asilo que tenía para niños en Ciudad Juárez. Tenía como 40 camas y me dice que querían cambiar los colchones. Eso sí, es mucho más fácil conseguir”, indicó el productor.

LAS NEGOCIACIONES SE CAYERON

Pese a que ya todo estaba muy avanzado, finalmente Juan Gabriel no fue como invitado a “otro rollo” debido a que no pudieron concretar nada, por lo que los fanáticos del programa se quedaron con las ganas de ver al artista en el set.

“A la mera hora se los cayó la negociación, algo pasó. Fue de las personas que siempre me quedé con muchas ganas de que fuera y no fue. Hasta con Luis Miguel lo hicimos, pero con Juan Gabriel todo se cayó”, finalizó.