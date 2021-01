El colombiano Juan Manuel Cortés ha logrado hacerse un espacio en el mundo de la televisión, ya que desde hace un par de años es conductor del programa “Suelta la sopa” de Telemundo. Pero más allá de ser un gran profesional, también es un gran guerrero, ya que dos veces le tuvo que hacer frente al cáncer y gracias a Dios ha logrado salir bien librado de estos momentos tan duros.

En el 2015, el periodista fue diagnosticado con cáncer del sistema linfático, el cual superó gracias a las quimioterapias, pero además, se aferró mucho a su fe en Dios y siempre tuvo la mente positiva. “Cuando tenemos certeza de que Dios quiere lo mejor para nosotros, los procesos de sanación son mucho más fáciles. Cuando, por el contrario, estamos llenos de dudas y miedos, cuando pensamos que nos va a pasar lo peor, las cosas se pueden complicar”.

Es así que desde ese momento adoptó una costumbre y es que cada mañana le agradece a Dios por la oportunidad que le dio para seguir disfrutando de la vida. También decidió cambiar por completo su alimentación para cuidar mucho más de su salud.

Juan Manuel Cortés venció el cáncer dos veces (Foto: Instagram)

En una entrevista con la revista People en Español , Juan Manuel Cortés contó cómo fue que tomó la noticia de que nuevamente tenía cáncer, la lucha que enfrentó para volver a vencerlo y seguir disfrutando de la vida.

JUAN MANUEL CORTÉS Y SU HISTORIA DE CÓMO VENCIÓ EL CÁNCER POR SEGUNDA VEZ

Parecía que todo estaba bien y que ya había superado esta dura batalla, sin embargo, Juan Manuel Cortés nunca imaginó que en el 2020, este agresivo enemigo regresaría, así que se enfrentó a una nueva batalla por su salud y finalmente fue operado de un tumor maligno en el intestino.

“Al comienzo sentí miedo, como es natural, pero comprendí que yo tenía que tener certeza, porque de esa manera iba a ayudar a mi doctor a que la cirugía saliera perfecta”, recuerda. “Yo me preparé para esa cirugía durante varios meses. Por una parte bajé de peso e hice mucho ejercicio, pues era una operación muy compleja, había que sacar un tumor gigante (de 7 por 7 pulgadas) alojado detrás de mis intestinos, en una zona de difícil acceso. Así que si bajaba grasa en mi abdomen, la cirugía era más fácil. Por otra parte, me preparé emocional y espiritualmente para llegar al quirófano con una fortaleza inquebrantable”, relata a la revista.

Juan Manuel Cortés se siente agradecido con Dios por darle una segunda oportunidad para seguir viviendo (Foto: Instagram)

Cuidar la salud es una tarea de todos los días. “Gracias a Dios sigo libre de cáncer y mi salud es perfecta. Durante el 2020, particularmente, estuve muy dedicado a cuidar mi sistema inmunológico, a través de la comida. Me despierto y tomo bicarbonato con limón y agua en ayunas. Luego tomo té de hoja de guanábana. Siempre incluyo frutas frescas en mi desayuno, pues están cargadas de nutrientes muy benéficos”, revela. “También tomo jugos verdes cargados con alimentos ricos en vitamina C. Y los exámenes de sangre que me realiza mi oncóloga cada tres meses han demostrado que todo esto me ha servido mucho, pues mis defensas están más altas que nunca”.

Acaba de cumplirse un año de esa operación que le salvó la vida y Juan Manuel Cortés hace una reflexión al respecto.

“Al llegar al hospital el 6 de enero del 2020 yo estaba completamente seguro de que Dios me iba a cuidar, que iba a guiar las manos del doctor, quien al terminar la cirugía estaba impresionado de lo bien que había salido todo”, añade. “Mi recuperación fue muy rápida y luego nos encontramos con la sorpresa de que, a diferencia de lo que habíamos pensado, el tumor no era benigno y tenía otro tipo de cáncer adentro. Pero gracias a Dios ese cáncer salió de mi cuerpo con el tumor”.