Malos entendidos. Pablo Montero ha recibido varias críticas por parte de Juan Osorio, el productor de la serie no autorizada de Vicente Fernández, quien lo acusó de dejar plantados a sus compañeros de grabación y a todo el equipo de producción que esperaron por él varias horas. Por este y otros motivos indicó que ya no desea trabajar con él artista mexicano.

Pablo Montero es un actor muy reconocido a nivel internacional y actualmente forma parte del elenco de actores de la serie no autorizada del famoso cantante mexicano Vicente Fernández titulada “El último rey”. Precisamente, el artista tiene el papel principal de esta gran producción que se ha convertido en la preferida de muchas personas.

Si bien Pablo Montero ha demostrado ser un gran profesional durante mucho tiempo en la serie “El último rey”, aparentemente, esto habría ido cambiado según lo dicho por el propio productor de la serie, Juan Osorio en una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’.

Pablo Montero interpreta a Vicente Fernández en "El último rey" (Foto: Pablo Montero / Instagram)

Debido a esto se habría originado una mala relación entre el protagonista de la serie y el productor de la misma.

Por este motivo muchos de los seguidores de “El último rey” se mantienen a la expectativa de lo que podría ocurrir con los próximos capítulos de la serie.

"El último rey: El hijo del pueblo" es una de las ficciones que transmite la televisora estadounidense (Foto: Univision)

POR QUÉ OSORIO YA NO QUIERE TRABAJAR CON EL ACTOR PABLO MONTERO

El productor Juan Osorio brindó una entrevista al programa “De Primera Mano” donde manifestó que la situación entre él y el actor era algo que no estaba en sus planes contar, según informó Infobae.

Pero en ese espacio fue donde comentó lo que, quizás, nadie conocía respecto a Pablo Montero.

“Me duele mucho porque, en lo personal, lo quiero, lo estimo y yo lo defendí a capa y espada para que hiciera este personaje y no es posible que, de repente el último día, uno de los tantos días, sobre todo el último, no se presentó a la grabación y que anda diciendo que ‘iba de espaldas y que no salía’”, dijo Osorio.

El malestar de Osorio también fue porque, según añadió, Montero dejó plantados a sus compañeros de trabajo y al equipo técnico, así como al personal que actúa como extras, entre otros. “Sí me molestó, me pareció una falta de profesionalismo”, dijo.

Pero toda esta situación se habría generado por una supuesta adicción al alcohol por parte de Montero, según lo afirmó el productor mexicano. “La adicción al alcoholismo, por su puesto.(…) Yo le hablaba y le decía ‘Pablo, recuerda que tú tienes esta debilidad, entonces, te quiero dormido en tu casa”, acotó.

Pero lo que ha llamado la atención fue la respuesta del productor cuando se le preguntó si volvería a trabajar con el mexicano. “Si me lo preguntas ahorita, no. No tengo ningún interés en trabajar con Pablo Montero”, sentenció.

¿PABLO MONTERO Y JUAN OSORIO SE HAN COMUNICADO?

Ante esta situación muchos se han preguntado si es que ambas personalidades habían conversado para tratar de llegar a un acuerdo; sin embargo, lo dicho por Juan Osorio sorprendió a más de uno.

“Al día de hoy no he cruzado palabra con él (Pablo Montero), porque creo que lo que tiene que hacer es venir a mi oficina, presentarse físicamente y ofrecer una disculpa a la falta que tuvo como gente profesional”, finalizó.

