El 15 de julio del 2021, Juan Pablo Medina, actor mexicano y entonces novio de Paulina Dávila, vivió uno de los momentos más complicados luego de sufrir un infarto silencioso que estuvo muy cerca de terminar con su vida y que derivó en la amputación de su pierna derecha para evitar un nuevo problema cardíaco.

La celeb de México reveló meses después de su intervención que todo iniciaría en un set de grabaciones, cuando comenzó a sentir malestar, adormecimiento y hormigueo, señales comunes cuando ocurre un episodio cardíaco, por lo que fue trasladado de emergencia a un centro médico.

Los especialistas recomendaron amputar una de sus piernas debido a la trombosis, y aunque la operación fue un éxito, Medina nunca fue el mismo, esto pese al gran apoyo que le brindó Paulina Dávila, la actriz de la que se separó, tal como reveló en una entrevista reciente.

El protagonista de “El club de los idealistas” empleó una prótesis tras su intervención (Foto: Juan Pablo Medina / Instagram)

¿POR QUÉ SE SEPARARON JUAN PABLO MEDINA Y PAULINA DÁVILA?

En conversación con Adela Micha para La Saga, el actor de “La casa de las flores” reveló que pese a los románticos momentos que presumían en sus redes sociales, la relación llegó a su final.

De acuerdo con el actor de 45 años, el infarto silencioso y la amputación de su pierna significaron un duro golpe emocional y psicológico del cual tardó mucho en recuperarse, pese a que sus seres queridos se encontraban cerca.

“Mi problema fue que yo no tuve la capacidad de hablar todo esto, ni con ella (Paulina Dávila) ni con mi hermano, ni con mis papás, me cerré, entonces fue difícil”, comentó.

De hecho, fue la reacción que tuvo al duro momento lo que terminó por fracturar su relación y supuso su separación de la actriz, quien, por el contrario, siempre intentó apoyarlo.

“Yo no podía ni pensar... tenía mucho miedo todavía... Ella iba todos los días y estuvo conmigo todo el tiempo y fue espectacular, fue hermoso, ella y mis papás y cómo nos acomodamos, no había de otra... yo me sentía muy tranquilo y muy acompañado”, explicó.

El actor presumió su relación con Paulina Dávila en redes sociales (Foto: Juan Pablo Medina / Instagram)

LA RELACIÓN DE JUAN PABLO MEDINA Y PAULINA DÁVILA

Según el actor, la separación se dio en buenos términos, por lo que cada uno se encuentra enfocado en sus proyectos y mantienen una relación de respeto y cariño.

“Cada quien haciendo sus proyectos, pero ya no estamos juntos. Hay mucho amor, sobre todo pasaron cosas muy fuertes que teníamos que trabajar cada quien, pero todo bien”, aclaró.

Como se recuerda, la relación entre los actores inició en diciembre del 2020 luego de varios mensajes cariñosos mediante las redes sociales. Durante los casi tres años de romance afrontaron la crisis del actor que lo llevó a perder una pierna.