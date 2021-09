Juan Pablo Urrego es de aquellos actores que deja su sello en las producciones donde participa, tal como lo hizo en “Sin senos sí hay paraíso” y “El final del paraíso” interpretando a Hernán Darío Bayona ‘Nacho’ o en “El cartel de los sapos: El origen” dando vida a Leonardo Villegas en su etapa de juventud, personajes que le han valido para dar un salto a la fama a nivel internacional.

Aunque el histrión ya había actuado en otras series también reconocidas como “Nini” (2009-2010), “Las hermanitas Calle” (2015-2016), “Sobreviviendo a Escobar, alias J.J.” (2017) e “Historia de un crimen: Colmenares” (2019), que le valieron para captar la atención de varios directores como el cineasta tailandés Apichatpong Weerasethakul, quien lo reclutó para su película “Memoria”; sin duda, las narcoseries lo han llevado a ganarse el aplauso del público.

A raíz de la gran proyección internacional que tiene este talentoso actor, nacido en Medellín el 4 de enero de 1986, te contamos diez datos curiosos y cosas que debes conocer de él.

Juan Pablo Urrego dio vida a Leonardo Villegas de joven en "El cartel de los sapos: El origen". Su actuación se ganó el aplauso del público (Foto: Netflix)

10 DATOS CURIOSOS SOBRE EL ACTOR JUAN PABLO URREGO

A continuación, te contamos 10 cosas que debes conocer de Juan Pablo Urrego, quien estudió actuación en el Instituto Superior de Artes en Cuba y posteriormente Arte Dramático en Argentina.

1. SOÑABA CON SER FUTBOLISTA

Cuando era pequeño, el actor de 35 años tenía el sueño de convertirse en futbolista. Según contó a People en español, él tenía una pelota de fútbol y se la pasaba jugando fútbol en el patio de la casa de sus padres.

2. SU BARRIO DE INFANCIA

Contó que su infancia la pasó en un barrio llamado Laureles, donde hasta ahora vive su familia. “Fui callejero. Cuando tenía 12 años, desde chico mis padres me dejaban salir a caminar, chapaba mucha calle”, dijo a Caracol Televisión.

Una foto del actor cuando era niño (Foto: Juan Pablo Urrego / Instagram)

3. PEDÍA DINERO EN LOS SEMÁFOROS

Cuando vivió en Argentina, donde estudió actuación, tuvo que hacer malabares en la calle para pedir dinero y así poder mantenerse en ese país. “Pedía plata en los semáforos para recolectar plata para poder vivir”, dijo también a People.

4. SU FAMILIA NO PERMITIÓ QUE DEJE LA ACTUACIÓN

“Cuando le decía a mi familia o a mis amigos que quería estudiar otra cosa, ellos me recordaban que desde muy pequeño me había gustado actuar. En mi casa me decían que si uno quiere ser carpintero, había que ser carpintero, y tocaba estudiar y prepararse para ser el mejor”, había manifestado en 2018 a El Espectador.

Gracias a su desempeño y buena interpretación, el histrión se está proyectando internacionalmente (Foto: Juan Pablo Urrego / Instagram)

5. LO RECHAZARON EN VARIAS AUDICIONES

Luego de estudiar en Argentina, Urrego regresó a Colombia y entusiasmado por conseguir trabajo se presentó a varias audiciones, pero fue rechazado una y otra vez. Aunque fue frustrante, no se desesperó y en base a disciplina logró ser llamado a un proyecto.

6. NO LE GUSTA VER LAS PRODUCCIONES DONDE PARTICIPA

El histrión, quien empezó en el mundo de la actuación con la telenovela colombiana “Pocholo” (2008-200), señaló que no le agrada mucho ver las producciones en las que participa.

7. SU OTRA PASIÓN: LA FOTOGRAFÍA

Urrego dio a conocer que su otra pasión es la fotografía, pues le encanta tomar fotos con la cámara que tiene. Espera que algún día, pueda llevar este hobby al plano profesional enfocado en la moda o los retratos.

La cámara fotográfica del actor, su gran compañera (Foto: Juan Pablo Urrego / Instagram)

8. BUEN SENTIDO DEL HUMOR

El colombiano ha señalado que tiene un buen sentido del humor, pues considera que es una herramienta importante para la vida, no sólo de él sino de todos.

9. ORDENADO Y DESPISTADO

El histrión, que también ha participado en la pantalla grande, ha reconocido que es muy despistado porque se le olvida frecuentemente dónde deja las cosas, pero también es demasiado ordenado en su casa.

El actor de 35 años tiene más de dos millones de seguidores (Foto: Juan Pablo Urrego / Instagram)

10. LE ENCANTA LA PLAYA

A Juan Pablo Urrego le gusta el mar, por eso cuando quiere desconectarse del resto del mundo va a la playa para estar tranquilo. Incluso ha dicho que le gustaría vivir una temporada en ese lugar.

* BONUS: ES OBSTINADO

En la misma entrevista con Caracol Televisión indicó que era un poco tímido, pero luchaba por conseguir sus sueños. “Como dicen: ‘El paisa es berraco y echado para adelante’ y yo soy muy cabeza dura. Cuando me propongo algo voy detrás de eso y hasta conseguirlo, no paro”.