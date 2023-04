La salida de Adamari López de “Hoy Día” ha causado revuelo no solo entre los fanáticos del matinal, sino también dentro de Telemundo, que se encuentra en la búsqueda de una nueva figura que reemplace la conductora boricua, que estuvo al frente del programa durante más de una década.

Y es que como se recuerda, si bien se mantuvo luego de la reestructuración que realizó la cadena hispana en Estados Unidos, y en que salieron figuras como Stephanie Himonidis “Chiquibaby” y Nacho Lozano, el pasado 6 de abril se confirmó que la conductora fue separada del programa, por lo que esta se dedicará de lleno a sus otros proyectos profesionales y su rol como mamá de la pequeña Alaïa.

Mientras que los rumores de que la celeb de Estados Unidos podría unirse a “Despierta América” toman cada vez más fuerza, Telemundo se encuentra en la búsqueda de una nueva figura para reemplazar a “La chaparrita de oro”, la cual podrían encontrar mirando a su programa más exitoso: “La casa de los famosos”.

La presentadora puertorriqueña se despidió de sus seguidores tras una década en Telemundo (Foto: Adamari López / Instagram)

JUAN RIVERA EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

Si bien el paso de Juan Rivera, el hermano de la fallecida “Diva de la banda” y Lupillo Rivera, por el reality fue bastante discreto, este causó sorpresa al renunciar a la tercera temporada, algo que también habían hecho previamente la modelo Monique Sánchez, no soportó la presión y solicitó su salida del programa, mientras que en el caso de Aristeo Cázares, se especula que sus problemas legales con TV Azteca lo habrían obligado a abandonar la temporada.

Luego de eso, el también cantante y compositor decidió renovar sus votos con su esposa durante una de las galas del reality de Telemundo, en uno de los momentos más románticos en la historia del programa.

Luego de esto, la popularidad de Juan Rivera creció a tal punto de ser considerado como una de las opciones para unirse al matinal de Telemundo.

Juan Rivera y su esposa renovaron sus votos en Telemundo (Foto: Telemundo)

¿JUAN RIVERA A “HOY DÍA”?

En conversación con “Chisme No Like”, el artista reveló que existe un interés por parte de la cadena hispana en Estados Unidos para que este se incorpora “Hoy Día”.

“Efectivamente, sí hay cosas que se están trabajando por ahí. Obvio, no puedo dar detalles”, explicó Rivera a Javier Ceriani y Elisa Beristain.

Del mismo modo, el cantante dejó en claro que no llegaba para cubrir el puesto de Adamari López, que fue separada de la conducción. “De que yo reemplace a alguien, jamás”, señaló.

“Adamari es estrella, es una mujer con mucha experiencia que hace un trabajo espectacular y pues yo he ido un par de veces, me gusta, me entretengo, quisiera hacer distintas cosas y veremos”, añadió.

De acuerdo con Rivera, fue hace un mes que los directivos de Telemundo se acercaron para conocer qué posibilidades existen de que este se una a uno de sus programas, en este caso el matinal.

“En realidad hace un mes me preguntaron si yo estaría dispuesto a irme a vivir a Miami. Si estuve siete semanas en La casa de los famosos lejos de mi familia y vi lo que me dolió, yo no podría irme a vivir a Miami a estar lejos de mis hijos. Ellos ya tienen su vida aquí (en Los Ángeles). Mi hijo, el de 15 años, yo no le voy a quitar sus amigos y la escuela donde ya está impuesto, entonces yo les dije tal vez lo que podría ser es estar dos semanas sí y dos semanas no”, explicó.