A inicios de julio la fallecida cantante Jenni Rivera fue recordada por su familia y seguidores, en el marco de sus 52 años. Pero, ni por el cumpleaños de su hermana, Juan y Lupillo Rivera han dejado de lanzarse dardos, como lo hacen desde hace más de 7 años. A continuación te contamos cómo nace la rivalidad entre los hermanos de la desaparecida artista mexicana.

MÁS INFORMACIÓN: Juan Rivera se burla del tatuaje con el que borró el rostro de Belinda su hermano

Hace algunas semanas Juan Rivera en una transmisión en directo tuvo fuertes declaraciones en contra de su hermano Lupillo. Ahora, el productor musical nuevamente arremete contra su sangre al punto que le ha recordado la poca suerte que tiene en el amor. Aunque, eso no ha sido todo, pues Juan le recordó a Lupillo que no se acercara a sus sobrinos, pues él considera que el famoso “Toro del corrido” tiene otras intenciones.

Juan Rivera dijo en una entrevista: “‘Yo a mi carnal lo amo mucho’. Hace una semana o dos me dijo: ‘Sigues siendo el mismo pend*** que me la pela hoy como me la pelaba de niño’ y les soy sincero, le respondí: pues no ha de estar muy buena porque todas te dejan”.

MÁS INFORMACIÓN: Madre de Lupillo Rivera habla sobre el tatuaje en honor a Belinda que se borró

POR QUÉ ESTÁN PELEADOS JUAN Y LUPILLO RIVERA

La dinastía Rivera viene enfrentada desde hace algunos años. Concretamente, desde la muerte de la cantante Jenni Rivera, los hermanos vienen enfrascados en discusiones que tienen que ver directamente con sus sobrinos y el patrimonio de la ‘Diva de la Banda’.

Lo último que hizo estallar a Juan Rivera fueron las declaraciones de Lupillo, quien se autoproclamó protector de los hijos de Jenni, cuando - según Juan - este no los ve desde hace muchísimos años.

“Le preguntaron qué pensaba de lo que estaba sucediendo con mis sobrinos. Qué feo, pero él dijo que no había lados, pero que mis sobrinos no tenían mamá y papá y él tenía que apoyarlos y tenía que enseñarles cosas de la vida. Estoy de acuerdo, es nuestro deber”, explica Juan en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

Entre tantas otras cosas que han hecho pelear a ambos hermanos, Juan recordó como Lupillo cantó el tema “Yo te extrañaré” en el funeral de Jenni, cuando el pacto era que esa canción nunca saldría. “Él le prometió a mis sobrinos que esa canción nunca iba a salir, que la grabó nada más para ellos”, revela muy molesto Juan.

Juan ha retado a los seguidores de Lupillo a que lo desmienta, pero hasta el día de hoy, el también cantante no se ha pronunciado. Aunque muchos consideran que el “Toro del corrido” ya lo hizo con un video colgado en su cuenta de Instagram, al cual le puso de leyenda: “Dios bendiga a mis haters”.