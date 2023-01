La película “Juego de gemelas” (”The Parent Trap” en su idioma original) fue una producción de Disney que dejó muchas buenas sensaciones en el público y catapultó la carrera de Lindsay Lohan, quien interpretó un doble papel al darle vida a las hermanas protagonistas de la historia.

En aquel año de 1998, el largometraje fue un éxito rotundo y hasta ahora lo sigue siendo —se puede ver a través de Disney Plus—, por lo que muchos soñaron con una segunda parte, la cual nunca llegó.

Si bien hasta el momento, 25 años después, la trama nunca vio una segunda parte, aún existen esperanzas por parte del público y más aún si una de sus protagonistas habló al respecto.

Se trata de Lisa Ann Walter, la actriz que dio la vida a Chessy en la película. La artista de 59 años compartió sus impresiones respecto a la película a puertas de celebrarse sus 25 años desde su estreno.

¿QUÉ DIJO LISA ANN WALTER ACERCA DE “JUEGO DE GEMELAS”?

En una entrevista con E! News, la experimentada actriz dio algunas impresiones acerca de sus compañeros de trabajo de la película “Juego de gemelas”, en especial de Lindsay Lohan, quien está atravesando un segundo aire en su carrera profesional.

“Quiero decirles que estoy muy orgullosa de Lindsay Lohan, que le está yendo tan bien, que su carrera ha tenido un resurgimiento. Recientemente, comenzamos a enviarnos mensajes de texto de ida y vuelta, enviando DM de ida y vuelta y Elaine Hendrix, quien interpreta a Meredith, es mi mejor amiga en el mundo”, comentó Walter.

Del mismo modo, añadió sus opiniones acerca de sus ganas de que haya una segunda parte de la historia que tanto éxito acumuló en la población mundial.

“Creo que los niños crecen y quieren que el mayordomo y yo volvamos a estar juntos”, dijo la actriz, haciendo referencia a que su personaje en la película se enamoró de un mayordomo.

Lisa Ann Walter en la película "Juego de gemelas" (Foto: Disney Plus)

¿HABRÁ SEGUNDA PARTE DE “JUEGO DE GEMELAS”?

No es nada confirmado que haya una segunda parte de la película, pues Disney no ha hablado nada al respecto, pues no existen ni rumores, por más que los fanáticos se mantengan ilusionados desde hace muchos años.

El hecho de que hayan pasado 25 años desde la primera película no debería ser un problema, pues fácilmente se puede adaptar un guion con la capacidad profesional que cuentan en Disney.

Lo que sí habría que pensar es lo que se haría con el personaje interpretado por Natasha Richardson, es decir, Elizabeth James, la madre de las gemelas. Y es que la artista perdió la vida tras un accidente de esquí en 2009.