Pepe Gámez se ha convertido en uno de los concursantes más queridos de la tercera temporada de “La casa de los famosos”. Y es que el público ha quedado cautivado con la personalidad del actor mexicano, quien se mantiene semana tras semana en el exitoso reality show de Telemundo. Lo cierto es que no solo podremos verlo en la famosa casa, también en la nueva telenovela llamada “Juego de mentiras”.

Dentro de unos meses, Pepe Gámez volverá a aparecer en el prime time de Telemundo. El artista de 39 años forma parte del elenco de “Juego de mentiras”, el nuevo thriller de la cadena de habla hispana que protagonizan Altair Jarabo, Arap Bethke y María Elisa Camargo.

En esta nueva producción, Pepe Gámez se pone en la piel de Chuy, un jardinero soñador y pareja del personaje que interpreta Alicia Machado, quien ganó la primera edición de “La casa de los famosos”. Pero, ¿qué más se sabe sobre “Juego de mentiras”? Aquí te lo contamos.

Los protagonistas de "Juego de mentiras" son Altair Jarabo, Arap Bethke y María Elisa Camargo (Foto: Telemundo)

PEPE GÁMEZ Y ALICIA MACHADO SON LOS ACTORES DE “JUEGO DE MENTIRAS”

Pepe Gámez y Alicia Machado trabajan juntos en la nueva telenovela “Juego de mentiras”. El actor mexicano y la actriz venezolana interpretan a Chuy y Alejandra Edwards, respectivamente, en la producción de Telemundo.

En el nuevo thriller de la cadena de habla hispana, Pepe Gámez y Alicia Machado son pareja. Chuy, un jardinero soñador, se enamora de Alejandra Edwards, una distingida senadora que dará de qué hablar.

Alicia Machado es parte del elenco de la telenovela "Juego de mentiras" (Foto: Alicia Machado / Instagram)

“El Pepe y yo hacemos una pareja increíble”, afirmó Alivia Machado en una reciente transmisión en vivo en Instagram sobre la nueva telenovela de Telemundo.

“De todos los actores con los que he trabajado, o sea todas las relaciones que he tenido de ficción en las historias que hago, Pepe y yo creo que vamos a reventarla… Hicimos un gran trabajo. Pepe es superactor, un chamo con muchísima disciplina, cosa que me encantó. Muy disciplinado y trabajar con gente así es un placer”, agregó la actriz sobre su compañero.

¿DE QUÉ TRATA “JUEGO DE MENTIRAS”?

Antes de establecerse el título “Juego de Mentiras”, la novela se iba a llamar “Culpable o Inocente”, aunque eligieron una opción más adecuada, dada su temática.

Se trata de un thriller dramático que gira en torno a César Ferrer, interpretado por Arap Bethke, un hombre que llevaba una vida normal hasta que llegaron inesperados problemas. Él era una persona trabajadora que solo aspiraba a vivir tranquilo en familia y cuidar de su hija Noelia.

Parte del equipo de la telenovela “Juego de mentiras” (Foto: TelevisaUnivision)

De un momento a otro, su esposa desaparece y él es considerado el principal sospechoso. Como no quiere verse separado de su hija de ocho años, empieza a investigar los hechos por sí solo, en un intento de demostrar su inocencia.

En medio de su búsqueda, el protagonista descubre que Adriana Molina, su esposa interpretada por María Elisa Camargo, llevaba una doble vida, ocasionando que todo cambie, aunque todavía no sabemos si para bien o para mal.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “JUEGO DE MENTIRAS”?

“Juego de mentiras”, protagonizada por Altair Jarabo, Arap Bethke y María Elisa Camargo, se estrenará próximamente por Telemundo.

La cadena de habla hispana aún no ha puesto una fecha oficial para el lanzamiento de este nuevo thriller dramático.