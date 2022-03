Crunchyroll, la marca mundial de animé, anunció hace un mes el estreno de su esperada película JUJUTSU KAISEN 0 a partir del próximo 24 de marzo, en Latinoamerica. Hoy, en preparación a este estreno se ha lanzado un nuevo adelanto, un teaser tráiler del film de fantasía oscura de TOHO Animation. Estará disponible en versión doblada y subtitulada en español latino y en portugués brasileño, sujeto a disponibilidad local.

JUJUTSU KAISEN 0 sigue la historia de Yuta Okkotsu, un inseguro estudiante de preparatoria, que se matricula en la misteriosa Academia de Hechicería de Tokio bajo la tutela de Satoru Gojo tras ser perseguido por la maldición de su amiga de la infancia. La película es una adaptación de JUJUTSU KAISEN 0 (JUMP COMICS / Shueisha), un manga precuela de la exitosa serie de aventuras sobrenaturales de Gege Akutami.

La serie televisiva de animé JUJUTSU KAISEN se basa en el exitoso manga homónimo publicado en la Weekly Shonen Jump de Shueisha que ha vendido más de 60 millones de copias en Japón. En Estados Unidos la serie es publicada por VIZ Media. La serie fue galardonada como Animé del Año en los Crunchyroll Anime Awards en 2021. Tanto Crunchyroll como Funimation disponen de la serie completa en sus plataformas, en versión subtitulada y doblada, para que los seguidores puedan ponerse al día con la historia antes de ver la película en el cine.

JUJUTSU KAISEN 0 fue animada por MAPPA y dirigida de Sunghoo Park. La película es distribuida en Latinoamérica por Crunchyroll en asociación con Funimation.

El filme tiene una duración de 105 minutos.

Sinopsis Oficial

Cuando eran niños, Rika Orimoto murió en un accidente automovilístico frente a su mejor amigo, Yuta Okkotsu.

“Es una promesa. Cuando seamos grandes, nos casaremos”.

Rika se convirtió en fantasma y Yuta llegó a desear su propia muerte tras sufrir bajo su maldición, cuando el gran mago Satoru Gojo le da la bienvenida a la Academia de Hechicería.

Allí Yuta conoce a sus compañeros: Maki Zen’in, Toge Inumaki y Panda, y por fin encuentra el valor que le faltaba.

“¡Quiero tener la confianza para decir que no está mal que siga vivo!”. “Mientras esté en la Academia de Hechicería terminaré con la maldición de Rika-chan”.

Mientras tanto, el malvado brujo Suguru Geto, quien fue expulsado de la Academia por asesinar a inocentes, aparece ante Yuta y sus amigos.

“El próximo 24 de diciembre celebraremos el Desfile Nocturno de los Cien Demonios”.

Mientras Geto apoya la creación de un paraíso exclusivo para hechiceros, este desata mil maldiciones en Shinjuku y Kyoto para exterminar a todos los que no sean brujos.

¿Podrá Yuta detener a Geto? ¿Podrá acabar con la maldición de Rika?

Reparto de voces en japonés

● Megumi Ogata como Yuta Okkotsu

● Kana Hanazawa como Rika Orimoto

● Mikako Komatsu como Maki Zen’in

● Koki Uchiyama como Toge Inumaki

● Tomokazu Seki como Panda

● Yuichi Nakamura como Satoru Gojo

● Takahiro Sakurai como Suguru Geto

Escuche la banda sonora oficial de JUJUTSU KAISEN 0 en Spotify

# # #

Sobre Crunchyroll

Crunchyroll conecta a los fans del animé y el manga de más de 200 países y territorios a través del contenido que tanto aman. Además de su contenido disponible para usuarios Premium y usuarios gratuitos gracias al apoyo de la publicidad, Crunchyroll también ofrece a los fans experiencias mediante material especialmente creado para ellos, interacción en redes sociales, eventos, videojuegos, productos de consumo, distribución y creación de contenido, y edición de manga.

Los fans del animé tienen acceso a una de las mayores bibliotecas de anime licenciado a través de las plataformas de streaming Crunchyroll y Anime Digital Network (en asociación con Citel, una subsidiaria de Média-Participations), traducido además a múltiples idiomas para espectadores de todo el mundo. Los espectadores también pueden disfrutar de los simulcasts, series de primer orden disponibles de forma inmediata tras su emisión en Japón. Los servicios de Crunchyroll se extienden también a la licencia de derechos para proyecciones cinematográficas, televisión, formato doméstico, producto de consumo y videojuegos.

Los eventos de Crunchyroll incluyen la Crunchyroll Expo, los Anime Awards, las Crunchyroll Movie Nights y las KAZÉ Anime Nights. Crunchyroll también distribuye decenas de miles de productos de consumo a fans de todo el mundo a través de sus plataformas de eCommerce y su asociación con distribuidores (Crunchyroll, KAZÉ, AV Visionen), Crunchyroll Games, KAZÉ Games y manga (KAZÉ Manga, la aplicación Crunchyroll Manga, la Crunchyroll Manga Store).

Crunchyroll se fundaba en 2006 y tiene su sede en San Francisco, contando con oficinas en Los Ángeles, Tokio, París, Lausanne, Chisinau y Berlín (AV Visionen). VRV (Estados Unidos) y Eye See Movies (Alemania) también son marcas de Crunchyroll. Crunchyroll pasó en agosto de 2021 a ser una adquisición de Funimation Global Group, una empresa conjunta de Sony Pictures Entertainment y Sony Music Entertainment Japan.

Sobre TOHO Animation

La marca de animación de TOHO CO., LTD., comenzó con el animé televisivo “MAJESTIC PRINCE”, que se emitió en abril de 2013 y desde entonces se ha expandido para incluir “My Hero Academia”, “HAIKYU!!”, “Dr. STONE”, “TOUKEN RANBU HANAMARU”, “Yowamushi Pedal”, “Umamusume: Pretty Derby”, “Godzilla Singular Point”, además de películas como “Your Name.”, la serie “GODZILLA” y “PSYCHO-PASS: The Movie”.

YouTube oficial: https://www.youtube.com/user/tohoanimation

Twitter oficial: @TOHOanimation