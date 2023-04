La muerte de Julián Figueroa antes de los 30 años sigue causando un gran dolor en fanáticos y seguidores de la farándula internacional. Y es que, su temprana partida ha dejado sin palabras a distintas personalidades en todo el panorama latino, en especial, a José Manuel, hermano del difunto cantante regional.

El repentino deceso del único hijo de Maribel Guardia la madrugada del 9 de abril aún es difícil de asimilar. Allegados y familiares han demostrado su dolor ante los medios, siendo la propia actriz costarricense una de las más afectadas.

Sin embargo, uno de los familiares que mayor dolor ha mostrado ha sido José Manuel Figueroa, quien aún sigue en shock por la muerte de su hermano a sus cortos 27 años de edad producto de un fulminante paro cardiaco.

¿QUÉ DIJO JOSÉ MANUEL FIGUEROA SOBRE SU HERMANO?

Si bien la muerte de un familiar es recibida de distintas formas, José Manuel Figueroa aún no asimila que el hijo de Joan Sebastián y Maribel Guardia ya no se encuentre entre nosotros con apenas 27 años de edad.

“Todavía no lo asimilo, todavía me pregunto ¿por qué?, ¿cómo?, ‘y si hubiera’... ¿qué se pudo haber hecho?, qué no, qué sí, que esto... es parte del proceso de los que quedamos vivos”, sostuvo Jose Manuel Figueroa tras enterarse del fallecimiento del difunto esposo de Imelda Garza – Tuñón al medio “De primera Mano”.

El medio hermano de Julián Figueroa habló ante las cámaras de Imagen Entretenimiento (Foto: Imagen Entretenimiento / Youtube)

En diálogo con “De primera mano”, el intérprete de 47 años volvió a referirse del gran dolor que siente tras perder a su tercer hermano de manera trágica, alegando que ha decidido alejarse de las redes sociales durante este periodo luctuoso.

“Es doloroso, la vida continúa. Duele, hay que aprender a vivir sin él, eso es lo más difícil, lo más duro. No sé si se pueda encontrar resignación, definitivamente creo que hay que abrazarse más a los recuerdos”, sostuvo.

NO HACE CASO A RUMORES FALSOS DE INTERNET

En esa línea, el intérprete de 47 años aseveró no estar al tanto del video del supuesto cadáver de Julián que se encuentra rondando por redes sociales. “No tengo la más mínima idea”, aseveró.

Incluso, el hijo de Teresa Gonzáles reveló que se ha mantenido alejado de las redes sociales para cuidar su salud mental, pues no desea leer o visualizar alguna noticia sobre la partida de su hermano.

“Yo he estado completamente alejado de las redes sociales por salud mental. No quiero ver nada, no quiero leer nada, no quiero. Estoy de luto, como debe de ser”, dijo.

José Manuel junto al difunto Julián Figueroa (Foto: José Manuel Figueroa / Instagram)

Finalmente, el hijo mayor de Joan Sebastián reveló que en estos momentos es donde mayor admiración le guardia a Maribel Guardia, pues ha logrado soportar con valentía y admiración la pérdida de su único hijo. ”La admiro más que nunca”, sentenció José Manuel.