Julián Gil es un exitoso galán de telenovelas, pero esto no le llegó fácil. El actor argentino contó en la serie documental, “Mi vida”, cómo fue su llegada a Estados Unidos y la difícil situación que pasó al estar de ilegal.

Canela TV ha estado produciendo otros programas con formatos similares como “Secretos de villanas” en la que actrices de la televisión latinoamericana revelaron aspectos íntimos de sus vidas.

De forma parecida, “Mi vida” incluye los testimonios de múltiples artistas como Kate del Castillo, Manolo Cardona, Ludwika Paleta, Guy Ecker, Jencarlos Canela, Roselyn Sánchez, Gaby Espino y Danny Trejo.

La serie contará con diez episodios y ya están disponibles tres de ellos en la plataforma de streaming de Canela TV. Antes de continuar, mira aquí el tráiler de “Mi vida”.

LA VEZ QUE JULIÁN GIL LLEGÓ DE ILEGAL A ESTADOS UNIDOS

Aunque el episodio de Julian Gil en “Mi vida” todavía no se ha estrenado, el actor brindó un adelanto de lo que vendrá. En una entrevista con People VIP de People en Español, contó que uno de los temas que se mostrará en la serie es su llegada a Estados Unidos sin documentos.

“En ‘Mi vida’ pude contar cosas que yo nunca he contado, como mi llegada a Estados Unidos como ilegal. Yo creo que ese es un elemento que pocas veces he contado, yo llegué ilegal a los Estados Unidos y me tocó duro. Me las vi negras”, explicó.

Asimismo, aseguró que tuvo que esforzarse mucho para poder llegar hasta donde está, pero que eligió hablar de este tema para inspirar a otras personas y demostrarles que todo es posible.

Julián Gil en su episodio dentro de la serie "Mi vida" (Foto: Canela TV)

“Somos latinos y, de alguna manera, hemos podido salir adelante en una tierra. Me enorgullece mostrar que vine de abajo, que me costó. Estoy donde estoy a base de sacrificios. El mensaje por ejemplo en mi caso es que sí se puede, que no hay límites, que lo importante es soñar, que (hay que) creer en ti”, agregó.

Dentro de otros temas que trató el actor de telenovelas como “Sortilegio” (2009) y “Eva Luna” (2010), también contó el susto de salud que sufrió cuando le diagnosticaron cáncer a la piel.