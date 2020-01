El cantante brasileño Juliano Cezar murió tras sufrir un paro cardiaco cuando ofrecía un concierto en el municipio de Uniflor, en el estado del Paraná, en el sur de Brasil. El trágico hecho ocurrió ante la presencia del público que disfrutaba del show por Año Nuevo del popular interprete.

La trágica muerte del cantautor quedó registrada en un video que se viralizó rápidamente en YouTube. En las imágenes se observa que el brasileño estaba cantando cuando se acercó al guitarrista y se desplomó con el micrófono en mano.

Los responsables del evento cerraron el telón al percatarse que el músico brasileño se había desvanecido en el escenario (Foto: Instagram)

Los asistentes de producción del concierto fueron a socorrerlo, al mismo tiempo que los organizadores cierran las cortinas del escenario ante el murmullo del público, que no entiende lo que sucede ante sus ojos.

El productor del cantante brasileño, Mauro Vasconcelos, explicó a la prensa local que el artista fue trasladado a un centro médico cercano al local del evento. Durante hora y media, le hicieron masajes cardíacos y le pusieron inyecciones de adrenalina, sin embargo fue imposible reanimarlo.

“Es la noticia más triste que nosotros podríamos comunicar. Con profundo pesar, Explosion Music informa del fallecimiento del cantante Juliano Cezar”, publicó horas más tarde la productora en su cuenta de Facebook.

Comunicado oficial de la muerte de Juliano Cezar (Foto: Instagram)

Tras el deceso, ocurrido ya en la madrugada del martes 31 de diciembre, los restos del cantante fueron llevados a Ribeirão Preto, según información de O’Globo.

La familia decidió realizar dos funerales: uno en la ciudad donde residía y otro en su ciudad natal, Passos, donde fue velado el miércoles.

En ese lugar, el funeral se realizó en el Ayuntamiento. Junto al ataúd colocaron flores y fotografías para recordar la carrera de Juliano, quien estaba casado y no tenía hijos.

¿QUIÉN ERA JULIANO CESAR?

Juliano Cezar era intérprete de sertanejo, un ritmo que suele ser definido como “country” romántico, y que en Brasil es incluso más popular que la samba y la bossa nova.

De hecho, el cantante Sorocaba, uno de los más famosos intérpretes de sertanejo, fue uno de los primeros en lamentar el deceso de Juliano Cezar. “Descansa en paz, cowboy”, escribió en su cuenta de Twitter.

Con una carrera de más de tres décadas, Juliano Cezar lanzó 14 discos, y en 2004 fue nominado al Grammy Latino en la categoría Mejor álbum romántico con el disco Cowboy vagabundo.

Las canciones “Going to Goiania”, “Makes Her Happy”, “Well in the Eyes of the Moon” y “Cowboy Tramp” fueron algunos de los éxitos que cosechó durante 33 años en los escenarios musicales.

El cantante brasileño Juliano Cezar, una de las figuras del sertanejo, murió el pleno show de Año Nuevo (Foto: Instagram)

EMOTIVOS MENSAJES DE DESPEDIDA

La muerte del cantante de 59 años conmocionó al mundo del sertanejo. Tras la noticia, sus seguidores a través de las redes sociales lamentaron la tragedia y enviaron emotivos mensajes de despedida al popular cantautor.

El Ayuntamiento de Pasos decretó el duelo oficial de tres días, mientras que en Ribeirão Preto, donde el cantante vivió durante más de 25 años, sus amigos lloraron su partida y destacaron la importancia de Juliano Cezar para la proyección nacional de varios artistas.

El show de Juliano Cezar terminó en tragedia (Foto: Instagram)

“Estaba feliz, haciendo lo que amaba. Se fue cantando, algo que le gustaba. Tenía amor por eso", contó Luiz Felipe Melo Campos, sobrino del cantante.

“Creo que la lección que él deja es que era un tipo de los que hay pocos en el mercado actual, que exige humildad y simplicidad. Que debemos hacer el bien sin mirar a quién. Y lo hizo mucho y lo hizo con la máxima perfección”, recordó su amigo Fábio Henrique Novaes Ferreira.

“Fue solo una energía positiva y es difícil de creer lo que está sucediendo aquí”, comentó el músico Daniel dos Santos en el funeral de Juliano Cezar.

Era intérprete de sertanejo, un ritmo que suele ser definido como “country” romántico, y que en Brasil es incluso más popular que la samba y la bossa nova (Foto: Instagram)

