Aunque Netflix aún no ha renovado “ Julie and the Phantoms ” para una segunda temporada el final de la primera entrega del drama adolescente que mezcla lo sobrenatural con el musical dejó varias preguntas sin responder, lo que podría ser una señal de que la historia continuará.

En su último episodio, la serie basada en la ficción brasielra del mismo, dejó varias interrogantes que necesitan de una nueva tanda de episodios para ser resueltas. Entre ellas ¿Qué quiere exactamente Caleb de los fantasmas? ¿Qué significa la posesión de Nick para los protagonistas? ¿Quién los salvó la primera vez?

Por lo pronto no se tienen muchos detalles de una segunda temporada, pero esto es todo lo que se sabe sobre la continuación de la producción que se estrenó el pasado 10 de septiembre.

¿Quién ayudó a los tres fantasmas en la primera temporada de "Julie and the Phantoms"? (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “JULIE AND THE PHANTOMS”?

Al final de la primera temporada de “ Julie and the Phantoms ”, el sello de Caleb se desvanece y los fantasmas recuperar su fuerza; sin embargo no explica cómo lo lograron. Una posibilidad es que tenga algo que ver con la madre de Julie. Aunque su fantasma no aparece ¿podría ser ella quien los salvó?

Por otro lado, en el último episodio Nick, que fue presentado como el eterno chico enamorado de Julie, llega a casa de la protagonista con un ramo, pero antes de que pueda tocar el timbre, Caleb aparece y lo posee.

Obviamente, no está conforme con la victoria de los fantasmas, así que decide vengarse de ellos y de Julie. Esto significa que en la segunda entrega tendrán que volver a enfrentar a Caleb e intentar salvar a Nick en el proceso.

En una entrevista con TVLine los productores ejecutivos David Hoge y Dan Cross revelaron algunos detalles sobre una posible nueva temporada de “Julie and the Phantoms”. “Si tenemos la suerte de conseguir una segunda temporada, los fantasmas tendrían muchas cosas que hacer. Siempre han querido difundir su música para que el mundo la escuche. Como Luke siempre dice, quieren esa conexión con su audiencia. ¿Un álbum número uno? ¿Canción en la cima de las listas? Lo que sea necesario para ser recordado por su música. Pero como vio al final, todavía hay muchos obstáculos que se interponen en su camino. Y ahora parece que hay un “obstáculo” en el círculo interno”, explicaron.

Asimismo, adelantaron que los nuevos episodios podrían ahondar en las historias de los fantasmas: “No tuvimos tanto tiempo como queríamos en la primera temporada para sumergirnos realmente en todas las historias de fantasmas. Luke tiene una historia bastante bonita. Teníamos cosas para Reggie y Alex que simplemente no llegaron a los borradores finales. Pero una segunda temporada nos daría esa oportunidad. Para Alex, tiene un pasado que debe superar y tendrá a Willie para ayudarlo a lograrlo. Así que definitivamente planeamos ver más a Willie”.

Sobre la posibilidad de que los fantasmas recuperen sus cuerpos, el showrunner Kenny Ortega dijo a Digital Spy: “Honestamente, eso se responde muy temprano en la próxima temporada. Así que me enfadaré si estropeo eso. Estaba destinado a dejarte en suspenso y, con suerte, algo de intriga, con la esperanza de que algo mágico esté ocurriendo y que no sea el final para estos tres personajes”.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “JULIE AND THE PHANTOMS”

La segunda temporada de “Julie and the Phantoms” todavía no cuenta con tráiler oficial.

Mira aquí el tráiler de la primera temporada de “Julie and the Phantoms”

ACTORES Y PERSONAJES DE “JULIE AND THE PHANTOMS 2”

Aunque Netflix no ha confirmado el elenco de la nueva entrega, lo más seguro es que Madison Reyes vuelva a meterse en la piel de Julie, y junto a ella regresen Charlie Gillespie como Luke, Jeremy Shada como Reggie, y Owen Patrick Joyner como Alex.

En tanto, Booboo Stewart como Willie, Jadah Marie como Flynn, Savannah May como Carrie y Cheyenne Jackson como Caleb.

¿Qué pasará con Carrie en una segunda temporada de "Julie and the Phantoms"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “JULIE AND THE PHANTOMS”?

La segunda temporada de “Julie and the Phantoms” aún no se ha confirmado por Netflix, por lo tanto, no tiene fecha de estreno, pero podría estrenarse a finales del 2021.