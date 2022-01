Todo era normal durante una transmisión en vivo en la cuenta de Instagram de Julio César Jr. hasta que la tensión y el nerviosismo se apoderó de la situación debido a que un policía se acercó a pedirle que baje de su auto porque debía detenerlo.

El boxeador no cortó la transmisión por unos minutos y se pudieron escuchar algunos detalles de la conversación que tuvo con el encargado de hacer la inspección, por lo que muchos seguidores estuvieron atentos.

Si bien el video no fue publicado en la red social del deportista, diversos medios de comunicación pudieron capturar parte de la transmisión y fue compartida en diferentes plataformas.

¿POR QUÉ FUE DETENIDO JULIO CÉSAR JR. EN CULIACÁN?

En una parte del video se escucha cuando el boxeador pregunta por qué lo están deteniendo y se niega a bajar de su coche pues consideró que no era justo que le estén haciendo ello. Además, apuntó que todo estaba siendo grabado.

El policía le informa que estaba armado y que el objetivo era llevarlo a su base para las investigaciones y acciones correspondientes.

“Vengo de mi casa, me acabo de despertar y no he hecho nada. Yo no traigo armas, acabo de salir de mi casa. No me voy a bajar porque no he hecho nada”, dice el pugilista.

Minutos después la transmisión se cortó y no se pudo conocer más acerca de lo que estaba pasando.

Detuvieron a Julio César Chávez Jr la mañana de este viernes en #Culiacán pic.twitter.com/igTGq5nfHq — Realidad en Red (@realidadenlared) January 14, 2022

JULIO CÉSSAR JR. NO LLEGÓ A SER ARRESTADO

Tras todo lo que sucedió, se conoció que el boxeador no fue llevado a algún lugar por la policía que se encontraba bien. Posteriormente dio algunas declaraciones en sus redes sociales sobre lo acontecido.

No es posible que me utilicen como un animal. Todos somos seres humanos y no soy un animal. Los policías sabían que tengo una pistola. ¿Cómo van a saber que la tengo?”, fueron algunas de sus palabras.