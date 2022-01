En 2020 Julio Iglesias fue captado por un lente fotográfico caminando con dos chicas en bikini, lo cual llamó mucho la atención de sus fanáticos en España y en el mundo entero, pero había algo más que despertó cierta curiosidad y preocupación cuando se publicó dicha fotografía.

En la imagen en mención se apreciaba al cantante con un estado muy delgado a lo que nos había acostumbrado, así que se empezó rumorear mucho acerca de su estado de salud.

Pese a ello nunca supimos nada al respecto hasta ahora que el propio Iglesias comentó la historia sobre aquella fotografía y se animó a dar detalles.

Julio Iglesias finalmente habló acerca de la foto en la que se le vio junto a dos señoritas en bikini. (Foto: EFE)

LA VERDAD DE LA FOTO DE JULIO IGLESIAS CON DOS CHICAS EN BIKINI

Durante una entrevista con Cope y a Radio Marca con motivo de su participación en el prólogo de un libro escrito por Pepe Domingo Castaño, Julio Iglesias habló sobre aquella fotografía que se viralizó en 2020.

Según lo que dice, estaba siendo ayudado por dos chicas en bikini porque había sufrido una fractura y no podía caminar muy bien por su cuenta.

“Salí en unas fotos con unas chicas guapísimas porque me había roto la tibia y el peroné, y salía muy delgado. Estaba mal, pero ya pasó y estoy muy bien”, comentó.

EL ESTADO DE SALUD DE JULIO IGLESIAS

Así mismo, se encargó de aclarar su estado de salud, teniendo en cuenta que cada cierto tiempo en los medios de comunicación se crean especulaciones sobre ello que no son ciertas.

“Estoy mucho mejor de lo que oigo por ahí porque me han matado unas quince o veinte veces. Voy a cantar en unos tres o cuatro meses”, añadió.

JULIO IGLESIAS Y LA COVID-19

Julio Iglesias también habló sobre esta importante problemática que el mundo está soportando debido al coronavirus. Él aseguró que se está cuidando mucho a sabiendas de que es una persona vulnerable.

“Tengo el miedo de los inteligentes. Me cuido del COVID porque soy vulnerable, pero no me da miedo, le tengo mucho respeto, como lo tiene la gente, que se debe vacunar. Es fundamental”, apuntó.