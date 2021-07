En México el cantante Julión Álvarez es reconocido por ser uno de los artistas más importantes del género regional, esto le ha ayudado a tener muchas amistades en el mundo de la música e incluso boxeadores profesionales. Se le conoce por ser un hombre con mucha sencillez, pero pese a ello se ha revelado el distanciamiento que ha tenido con dos grandes personalidades de gran fama mundial.

Estas dos personalidades son Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Nodal, personas que han triunfado en sus profesiones y que tenían algo en común, ser considerados como dos grandes amigos de Julión Álvarez.

Se conoce que a Julión Álvarez le hubiera gustado colaborar musicalmente con Christian Nodal, aunque ve esta posibilidad como muy lejana debido a su sello discográfico.

“Encantado si se pudiera, ¿por qué no? Yo sé completamente que no es posible, él está con una compañía que, la misma compañía no se lo permitiría”, declaró.

Mientras que su amistad con Saúl “El Canelo” Álvarez, duró algunos años pero en algún momento decidió alejarse de él de manera definitiva.

¿POR QUÉ JULIÓN ÁLVAREZ ROMPIÓ AMISTAD CON “CANELO” ÁLVAREZ Y CHRISTIAN NODAL?

En una entrevista con el programa “Suelta la Sopa” el cantante Julión Álvarez reconoció por qué decidió romper la relación de amistad que mantenía tanto con Christian Nadal y con “Canelo” Álvarez.

Precisó que tal decisión fue con la única finalidad de no perjudicarlos en el proceso legar que viene atravesando.

“Cuando los señalamientos. Yo personalmente mandé un mensaje a todos mis contactos y les dije: ‘Ahí nos vemos’. Yo tengo muchas relaciones con personajes muy públicos que desgraciadamente yo sé que puede afectarles. Sí perdimos, perdimos contacto, con Canelo ya tiene rato”, reveló Julión.

¿CUÁL ES EL CASO QUE INVOLUCRA A JULIÓN ÁLVAREZ?

Se debe tener en cuenta que el cantante conocido como “El rey de la taquilla” hace alrededor de tres años fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por una presunta participación en negocios ilegales y lavado de dinero.

Fue por este motivo que decidió alejarse de algunas de sus amistades para no perjudicarlos con las investigaciones que se le siguen.

Debido a estas investigaciones varias compañías y proyectos que tenía en puerta el cantante se vieron afectadas; asimismo, Julión Álvarez sostuvo que aún sigue enfrentado esta batalla legal. Es por ello que pese a tener las intenciones de colaborar con otros artistas hay algunas restricciones de cantar junto a él.