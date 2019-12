Cuando los fans de la franquicia de Jumanji fueron al cine a ver “Jumanji: The Next Level”, muy pocos se dieron con la sorpresa de que había un personaje recurrente que había estado en la película original de 1995, una actriz que participó con Robin Williams en la cinta que lo inició todo.

Como se recuerda, en la primera película de Jumanji Alan Parrish, interpretado por el recordado Robin Williams, introdujo a las audiencias al peligroso mundo de Jumanji, un curioso juego de mesa que traía cosas de la fantasía al mundo real y viceversa.

A pesar de su enorme éxito en taquilla y que posteriormente se convirtió en una de las películas más recordadas de todos los tiempos, no se crearon secuelas, pero Sony sorprendió al mundo al rescatar su franquicia con la nueva película de “Jumanji: Welcome to the Jungle” con Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillian y Jack Black como protagonistas.

En ella, el clásico juego de mesa se transformaba en un videojuego y lejos de traer la ruina a Jumanji, parece que le dio el nuevo aire de vida que tanto necesitaba. Ahora si bien la historia de “Jumanji: Welcome to the Jungle” es prácticamente nueva con respecto a su antecesora, poco después se reveló que sucedían en el mismo universo.

Pero no solo eso, sino que estaba conectado directamente a lo que pasó Alan Parrish en el pasado. Para “The Next Level”, el actor Dwayne Johnson reveló que esta secuela tendría una conexión más grande con la película original, y a pesar de que muchos fans esperaban que Kirsten Dunst o Bonnie Hunt aparecieran en la cinta, un miembro diferente hizo el regreso a la pantalla grande.

El sorpresivo cameo al final de “Jumanji: The Next Level” se lo llevó Bebe Neuwirth que hizo su regreso a la franquicia como Nora Shepherd. Ella es la tía de Judy y Peter en la película original de Jumanji, y fue ella quien compró la mansión Parrish años después de la desaparición de Alan.

Ella intentaba convertir la mansión en un lugar de descanso y desayuno, cumpliendo sus sueños de dirigir una posada, pero no está claro si alguna vez tuvo la oportunidad de hacerlo luego de que Alan y Sarah restablecieran la línea de tiempo. Afortunadamente, en “The Next Level” ella cumple su deseo al hacerse cargo del restaurante de Eddie Gilpin y Milo Walker.

El regreso de Neuwirth en “The Next Level” ha sido una sorpresa de bienvenida para ella y sus fans, quienes la ven luego de 25 años de haber interpretado a Nora por última vez. Además, le da a la secuela algunos buenos momentos cómicos para cerrar la película e incluso un posible romance entre ella y Eddie ahora que él tiene algo del Dr. Bravestone dentro de sí.

Considerando que el final de la película deja abierta la posibilidad de una siguiente parte, ahora la pregunta principal es si Neuwirth regresará para la siguiente entrega. Ella podría ser el vínculo que traiga de regreso a Judy y Peter de regreso a la franquicia para la cuarta película, o ser un personaje clave por saber qué es lo que pasa cuando Jumanji llega al mundo real.