El mundo del espectáculo se volvió a teñir de luto. Jung Chae Yull, la estrella de las películas y series coreanas, fue hallada sin vida al interior de su vivienda, según reportaron distintos medios internacionales. El hecho se conoció el martes 11 de abril y conmocionó a sus millones de fans, quienes aún no pueden creer la repentina partida de la joven que deslumbraba por su gran talento.

La actriz participó en producciones que tuvieron una gran aceptación del público en distintos países. Así tenemos a “Detective Zombie”, “I Have Not Done My Best Yet”, “Deep”, entre otras.

A sus 26 años de edad, Jung Chae Yull se encontraba trabajando en lo que sería su nuevo proyecto titulado “Wedding Impossible”.

Jung Chae Yull también es recordada por su paso en el mundo del modelaje y en algunos programas televisivos como el reality show “Devil’s Runway”.

Jung Chae Yull participó en varias producciones de su país (Foto: Jung Chae Yull / Instagram)

¿QUIÉN ERA JUNG CHAE YULL?

Jung Chae Yull nació en 1997 en Corea del Sur.

Desde muy pequeña se interesó por el mundo del modelaje logrando trabajar como modelo profesional años después.

En el 2016 tuvo la oportunidad de participar en el reality show “Devil’s Runway”. Posteriormente, se inclinaría por el mundo de la actuación y en el 2018 obtuvo un papel en la película “Deep”.

FICHA PERSONAL DE JUNG CHAE YULL

Nombre: Jung Chae Yull

Jung Chae Yull Año de nacimiento: 1997

1997 País: Corea del Sur

Corea del Sur Profesión: modelo, actriz

modelo, actriz Fallecimiento: 11 de abril de 2023

Jung Chae Yull tenía millones de fans en redes sociales (Foto: Jung Chae Yull / Instagram)

EL ANUNCIO OFICIAL DE SU MUERTE

La muerte de Jung Chae Yull sorprendió a todo el mundo debido a que la actriz aún se encontraba grabando una nueva producción. De acuerdo a Soompi, la agencia “Management S” envió un comunicado donde confirmó de manera oficial la muerte de la Jung Chae Yull.

“Hoy tenemos que compartir noticias dolorosas y desgarradoras. La actriz Jung Chae Yull nos ha dejado el 11 de abril de 2023. De acuerdo con los deseos de la familia que está en duelo, quien se encuentran ahora mismo en el color más grande, el funeral se realizará en privado. Por favor deséenle a Jung Chae Yull, quien siempre dio lo mejor para seguir su camino de la actuación, que descanse en un cálido lugar. Les pedimos encarecidamente que se abstengan de escribir artículos especulativos o difundir rumores”, escribió la compañía.

¿CUÁLES FUERON LAS CAUSAS DE SU MUERTE?

Esta es una de las grandes preguntas que muchas personas se hacen. Ante ello, el portal Los 40 señaló que ni la agencia ni los familiares de la actriz se han pronunciado respecto a las causas de la muerte de Jung Chae Yull.

Por otro lado, El Heraldo de México aseguró que incluso los medios surcoreanos desconocen las verdaderas causas del deceso de la reconocida estrella de televisión.

¿CÓMO SERÁ EL FUNERAL DE LA ACTRIZ?

Las primeras informaciones que se tienen al respecto es que la familia de Jung Chae Yull ha considerado oportuno que el funeral se realice en estricto privado.

PRODUCCIONES DONDE PARTICIPÓ JUNG CHAE YULL

“ Deep ” (2016)

” (2016) “ Time to hunt ” (2018)

” (2018) “ Detective zombie ” (2020)

” (2020) “Wedding impossible” (2023)

Cabe indicar que esta última producción quedó paralizada tras conocerse la muerte de la protagonista surcoreana.

FOTOS DE JUNG CHAE YULL EN INSTAGRAM

Jung Chae Yull (Foto: Jung Chae Yull / Instagram)

Jung Chae Yull (Foto: Jung Chae Yull / Instagram)