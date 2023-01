CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Escrita y dirigida por Yeon Sang-ho, “Jung_E” es una película surcoreana de Netflix que se estrenó el 20 de enero de 2023. La cinta de ciencia ficción se ambienta en el siglo XXII luego de que la Tierra se volvió inhabitable para los seres humanos, que sobreviven en un refugio en el espacio.

Poco después, tres de los refugios decidieron declararse la República de Adrian y atacar a la Tierra y a los otros refugios, lo que desató una guerra civil que se ha prolongado durante décadas. Para terminar con ella, la empresa de desarrollo de IA militar Kronoid intenta crear un robot de combate humanoide.

Para lograrlo y asegurar la victoria, recurren al cerebro de Jung_E (Kim Hyun-joo), una legendaria combatiente que murió en medio de una misión muy importante. La encargada del proyecto es su hija Yun Seo-hyun (Kang Soo-youn), quien cuando era pequeña tenía cáncer, pero sobrevivió gracias a una novedosa operación.

El clon de la madre de Yun Seo-hyun en una simulación en la película coreana "Jung_E" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “JUNG_EX”?

A pesar de los años de trabajo, miles de pruebas y cambios, el robot de combate no responde como los científicos esperan, ya que no consigue escapar y muere en medio de la simulación. Aunque Yun Seo-hyun trata de ser objetiva, no puede evitar crear un vínculo emocional con los clones de su madre.

Además de sentirse mal porque su madre está atrapada en un ciclo interminable de guerra, la investigadora siente culpa porque Jung_E se volvió mercenaria para pagar su tratamiento del cáncer de pulmón. El día de su operación definitiva coincidió con la última misión del personaje de Kim Hyun-joo.

La esperanza para el proyecto resurge cuando durante una prueba de simulación se activa una nueva área del cerebro del robot, sin embargo, antes de que puedan continuar por esa línea, la República de Adrian y la Fuerza Aliada llegan a un acuerdo y la empresa de desarrollo de IA militar Kronoid decide enfocarse en robot de servicios.

En un chequeo de rutina, Yun Seo-hyun descubre que el cáncer ha regresado y tan solo le quedan tres meses de vida. Además, no tiene los recuerdos para clonar su cerebro en un cuerpo tipo A y su única opción es escoger el tipo C, al igual que su madre. Pero tras conocer que harán con los clones de la mercenaria decide no quedarse de brazos cruzados.

Yun Seo-hyun ayudó a escapar al clon de su madre al final de la película coreana "Jung_E" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “JUNG_EX”?

Aunque ante el jefe de la empresa la científica acepta cerrar el proyecto y ponerse a trabajar en una nueva área, tiene otros planes. Primero elimina los recuerdos relacionados con la hija de Jung_E y luego le revela parte de la verdad para que esté preparada para la simulación final.

Durante la última simulación, el robot pierde la batalla rápidamente y los investigadores del proyecto, incluido el director, empiezan a deshacerse de todo. Cuando el director Sang-Hoon se da cuenta que Jung_E en realidad no fue herida y fingió para escapar ya es demasiado tarde. La guerrera reduce a sus dos escoltas y se dirige a la salida.

El director llama a la policía y se prepara para detener a la fugitiva. En tanto, Seo-hyun se reúne con el clon de su madre para ayudarla, pero son interceptadas por Sang-Hoon, quien a pesar de que durante la batalla descubre que también es un robot no se detiene hasta que es destruido.

“Jung_E” termina con Seo-hyun colocando el cerebro de su madre en otro robot para que consiga escapar. “Vive solo para ti, sé libre”, le dice antes de despedirse y el robot frota su rostro contra la científica como solía hacer su madre.