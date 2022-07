Oak (Tommy Ragen) es un guitarrista y compositor de 10 años que promete mucho. Gina ( Janel Parrish), ve algo más en él: piensa que es la reencarnación de su difunto hermano Vaughn (Levi Dylan), quien fuera cantante principal de la banda Army of Love antes de morir en un accidente automovilístico hace diez años. Esto es lo que propone “Mighty Oak” (“Juntos otra vez”, traducido al español), que Paramount estrenó en 2020 y que ahora puede ser vista en Netflix.

Tal como lo mencionamos, “Juntos otra vez” nos narra la vida de dos hermanos, Gina y Vaughn, que comenzaron su ascenso a la fama junto a su banda de rock, pero que el sueño se ve frustrado cuando uno de ellos pierde la vida. Se trata de Vaughn. Diez años más tarde, Gina conoce a Oak, que tiene un talento singular para la música. Ella piensa que es su hermano, pero sus amigos cuestionan la decisión de volver a los escenarios con el niño.

Por su parte, Oak proviene de un hogar desfavorecido y, cuando se convierte en el centro de atención, descubre que la música es el escape perfecto y la salida que tanto necesita para su dolor. Gina, a su vez, encuentra también un escape para su dolor y una forma de volver a vivir la vida en voz alta y al máximo.

Parte del elenco de Juntos otra vez (Foto: Netflix)

ACTORES Y PERSONAJES DE “JUNTOS OTRA VEZ”

Janel Parrish como Gina Jackson

Janel Parrish comenzó en el mundo del espectáculo a la edad de 6 años en Broadway como Little Cosette en “Les Miserables”. A partir de ahí, descubrió su amor por la televisión y el cine y terminó en Los Ángeles. La actriz ha participado en la serie “Pretty Little Liars” y fue parte de la trilogía “To All The Boys I’ve Loved Before”.

Tommy Ragen como Oak Scoggins

Tommy Ragen asumió este papel principal cautivando los corazones de sus compañeros de reparto y del público. Ragen hace su debut cinematográfico en esta película, pero su carrera comenzó a los 8 años de edad, con su cuaderno y su guitarra que catapultó una extraordinaria balada de rock titulada “Chasing”, que en última instancia inspiró el guion de “Mighty Oak”.

Tommy Ragen aparece en la película como Oak (Foto: Netflix)

Rodney Hicks como Dwayne Biggs

El actor Rodney Hicks es mejor conocido por ser parte del elenco original del musical de Broadway “Rent” y del éxito internacional “Come From Away”. Rodney tiene una gran cantidad de créditos televisivos.

Ben Milliken como Darby

Ben Milliken nació en Manchester, Inglaterra, se crió en Bilgola Beach, ubicada en las playas del norte de Sydney, y luego se mudó a Los Ángeles, donde rápidamente comenzó a obtener papeles en múltiples proyectos de cine y televisión, incluido “Blue Crush 2″. Más recientemente, el actor obtuvo un papel en la temporada 5 del exitoso programa de Amazon “Bosch”.

Gianna Harris como Emma Biggs

Gianna ‘GiGi’ Harris es una cantante y actriz de teatro y cine. Es más conocida por su trabajo en Broadway en “Andrew Lloyd Webber” y en “School of Rock the Musical”. Sus otros trabajos incluyen: “Working in Theatre”, “I Have A Voice”, “Sesame Street”, “The O Clocks”, “Good Morning America” y la 70.ª entrega anual de los premios Tony.

COMPLETAN EL ELENCO

Nana Ghana como Alex

Carlos PenaVega como Pedro

Levi Dylan como Vaughn Jackson

Alexa PenaVega como Valerie Scoggins

Sean McNamara como Blackjack Dealer