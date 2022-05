El pasado viernes 27 de mayo, terminó uno de los juicios más polémicos de los últimos años. Así, la batalla legal entre Johnny Depp y Amber Heard dio fin a los alegatos de la defensa de ambas partes y ahora están a la espera del veredicto del jurado.

De esta manera, los espectadores de esta disputa se han mostrado interesados en saber quiénes son las personas que decidirán el resultado de este juicio que se desarrolló durante 7 semanas.

Por ello, en las siguientes líneas, conoce todos los detalles acerca del jurado de esta polémica batalla legal.

CÓMO INICIÓ EL JUICIO ENTRE JOHNNY DEPP Y AMBER HEARD

En el año 2019, Johnny Depp presentó una denuncia en contra de su ex, por el presunto delito de difamación. Esto, luego de supuestamente ser acusado como “una figura pública que representa el abuso doméstico” en un artículo de Amber Heard para The Washington Post. Si bien ella no lo mencionó directamente, los abogados del actor consideraron que manchaba su imagen y por ello exigieron 50 millones de dólares.

Como respuesta, Heard inició una contrademanda de 100 millones de dólares, luego de que la defensa legal del intérprete habría señalado que su denuncia era parte de un “engaño”.

El juicio comenzó el lunes 11 de abril de 2022 y fue televisado desde su inicio.

Johnny Depp y Amber Heard enfrentan un juicio por difamación desde el 11 de abril (Foto: AFP)

LA ELECCIÓN DE JURADOS EN ESTADOS UNIDOS

Como toda disputa legal llevada a juicio en Estados Unidos, este caso también contó con un jurado. En ese país, cada tribunal escoge al azar diversos nombres de ciudadanos que se encuentran en la lista de votantes registrados y que cuentan con licencia de conducir en su distrito.

Tras esto, ellos completan un cuestionario, con el fin de saber si realmente están capacitados para este rol. Así, con la garantía de un trato igualitario en términos de raza, género o afiliación política, son elegidos.

Finalmente, este grupo de personas es entrevistada por el juez y los abogados de ambas partes, para saber que nada los impide de cumplir con su servicio de manera objetiva. Vale precisar que también se seleccionan jurados suplentes, quienes pueden sustituir a los miembros regulares.

LOS MIEMBROS DEL JURADO DEL CASO DEPP VS. HEARD

El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard comenzó con siete miembros del jurado y cuatro suplentes. Hasta el momento, quedan siete jurados principales y dos suplentes.

Estos integrantes del caso fueron escogidos tras cuatro horas de debate. Si bien no se sabe si estos se encuentran aislados, se les solicitó que no leyeran acerca del caso y que evitaran recibir novedades del caso, apagando las notificaciones de sus celulares.

Con el fin de protegerlos, el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax, en Virginia, no difundió sus nombres.

¿QUÉ LES PREGUNTARON A LOS MIEMBROS DEL JURADO DEL JUICIO ENTRE JOHNNY DEPP Y AMBER HEARD?

Estos siete integrantes del jurado fueron cuestionados sobre su punto de vista respecto a diversos tópicos relacionados a este caso.

Algunos de los temas que se abordaron fueron el movimiento internacional #MeToo, las agresiones sexuales, la violencia intrafamiliar, el consumo de diversas drogas y la imagen de las celebridades en redes sociales.

¿CUÁNDO SE TENDRÁ EL VEREDICTO DEL JURADO?

Tras los alegatos finales de la defensa de los dos actores, el jurado inició a debatir el 27 de mayo. Sin embargo, al no obtener un consenso, este retomó el debate el martes 31 de mayo.

La jueza Penney Azcarate manifestó que no habría un plazo límite para la resolución del caso, por lo que se esperará hasta que lleguen a un acuerdo. En ese sentido, aún no hay una fecha establecida para el anuncio del veredicto del jurado.

Para saber cómo puedes seguir el caso en vivo, revisa ESTA NOTA.

La jueza Penney Azcarate manifestó que no habría un plazo límite para la resolución del caso (Fotos: Jim Watson / EFE y Evelyn Hockstein / EFE)