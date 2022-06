Antes de ser parte de “Jurassic World Dominio” y enfrentar a gigantescos dinosaurios, a DeWanda Wise se le propuso ser una de las protagonistas en “Capitana Marvel”. La actriz ya es conocida por ser la estrella de la serie “She’s gotta have it” del aclamado director Spike Lee. Sin embargo, su carrera pudo llegar a otros niveles con la oportunidad que perdió.

La cinta del Universo Cinematográfico de Marvel estuvo protagonizada por Brie Larson, quien hacía de Carol Danvers. La historia está ambientada en los años 90 y muestran como Danvers se convierte en una de los superhéroes más poderosos de Marvel al absorber energía cósmica Kree, pero pierde la memoria.

Inicialmente, pelea por ellos, pero al regresar a la Tierra descubre su pasado y el plan de los Kree por exterminar a los Skrulls, por los que emprende a detenerlos.

Otros actores que participan de esta película son Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Annette Bening, Clark Gregg y Jude Law.

Directores de "Capitana Marvel" habían considerado otras versiones sobre cómo Fury perdió su ojo (Foto: Marvel Studios)

EL PAPEL QUE PERDIÓ

Durante su gira publicitaria para promocionar la nueva película “Jurassic World Dominio”, DeWanda Wise se abrió en una entrevista para “Gizmodo”. La actriz de 38 años explicó que por más que se muriera de ganas de participar en Capitana Marvel, pero no podía por su contrato con Netflix por la serie “She’s gotta have it”.

“No escogí dejarlo, nunca hubiera tomado esa decisión por mí misma, es ridículo. Cuando firmas un contrato para una serie de televisión y está en primera posición, tienes una responsabilidad. (...) No quería que Spike Lee y Netflix me demanden. Así que, en su momento fue bastante decepcionante”, aclaró la actriz que también ha participado de “Ley y Orden” y “El mentalista”. Cabe mencionar que la serie fue cancelada luego de la temporada 2.

DeWanda Wise originalmente iba a interpretar a Maria Rambeau. Sin embargo, dado el conflicto legal, Lashana Lynch fue quien dio vida al personaje. A pesar de ello, opta mirar el lado positivo de los caminos por los que la ha llevado la vida.

Póster de "Capitana Marvel" mostrando al personaje Maria Rambeau (Fotos: Marvel)

“María era una piloto y yo no repito interpretaciones. Así que si hubiera participado en ‘Capitana Marvel’, ya hubiera hecho de piloto”, comentó y agregó que hubiera tenido que negarse a interpretar a Kayla Watts en “Jurassic World Dominio”, dado que esa también es su profesión. “Pienso que todo pasa en el momento en el que debe pasar y estoy muy agradecida de estar donde estoy ahora”.

Aunque algunos fanáticos pueden sentirse tristes por no haberla visto en las increíbles películas de Marvel, ahora Wise tiene la oportunidad de brillar en el universo Jurásico. La audiencia podrá verla junto a actores como Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum.

QUIÉN ES MARIA RAMBEAU

El personaje que iba a interpretar Wise es la mejor amiga de Carol Danvers y una compañera piloto que la ayudaría en su misión. En la película, Rambeau piensa que su amiga murió en un accidente, pero se reencuentra con ella 6 años después y la ayuda a recordar su vida en la Tierra. A pesar de no tener poderes especiales, logró derrotar a Minn-Erva en el “Desierto de Mojave”.

Además de su aparición en “Capitana Marvel” en el 2019, Maria Rambeau volvió a aparecer en el Universo Cinematográfico de Marvel en la más reciente película de “Doctor Strange y el multiverso de la locura”. Allí, era parte de una realidad paralela en donde Rambeau fue la que se convirtió en “Capitana Marvel” y es miembro de los Illuminatis junto al Profesor X, Capitana Carter, Mr. Fantástico y otros superhéroes que todavía no han sido introducidos en las películas como Rayo Negro.

LA HIJA DE MARIA RAMBEAU

El legado de este personaje trascendió más allá de ella misma, pues su hija Monica Rambeau también formó parte de las producciones de Marvel. Apareció de pequeña en “Capitana Marvel”, pero también de grande en la serie “WandaVision”, continuando su historia luego de desaparecer por el chasquido de Thanos.

La agente de “SWORD” descubre que su madre, María, murió de cáncer. Es este programa que se estrenó en Disney Plus, tiene que detener a Wanda Maximoff quien ha tomado control de un pueblo.

Al final de la serie, Monica Rambeau obtuvo habilidades sobrehumanas al cruzar la barrera “Hex” que había colocado Wanda.