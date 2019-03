Jussie Smollett, ¿un actor con trato especial en la justicia de EEUU?

► ‘Batman’ ofreció su ayuda a la policía para atender una emergencia pero fue rechazado y enviado a casa

► Yanet García compartió en Instagram una fotografía que cautivó a sus millones de seguidores

Un actor de televisión estadounidense dice ser víctima de un ataque racista y homofóbico. La policía de Chicago asegura que todo fue un montaje para impulsar su carrera. La fiscal principal lo considera culpable. Entonces, ¿por qué no va a juicio?

El curioso caso de Jussie Smollett, que forma parte del elenco del drama "Empire", de Fox, se volvió aún más extraño cuando los fiscales del condado de Cook en Illinois, que manejan los delitos de Chicago, retiraron los cargos el martes.

El jueves, el presidente Donald Trump dijo que el FBI y el departamento de Justicia revisarán el caso, y lo consideró "escandaloso" y "una vergüenza" para la nación.

Todo esto ha reavivado el largo debate en Estados Unidos sobre el funcionamiento del sistema judicial. En particular, si los ricos pueden zafarse con facilidad y si los fiscales deberían actuar con tanta discrecionalidad.



Tanto a nivel federal como estatal, los fiscales tienen libertad para seguir los casos que consideren apropiados. Supervisan las investigaciones iniciales, llevan a juicio o no los casos, y recomiendan sentencias.

"Es una tradición de larga data, una norma cultural en Estados Unidos", dijo Rory Little, profesor en la facultad de Derecho Hastings, de la Universidad de California, en San Francisco. "Los fiscales quieren tener flexibilidad", añadió a la AFP.

Para Carl Tobias, profesor de la facultad de derecho TC Williams, de la Universidad de Richmond, "una gran preocupación es que vayan demasiado lejos... enjuiciando a las personas que no deberían ser procesadas o buscando sanciones demasiado severas para una infracción".

Esto puede ser especialmente preocupante a nivel estatal, donde los fiscales son funcionarios electos, y quieren mostrar a los electores que están siendo duros con el crimen.

Pero en el caso de Smollett, algunos dicen que no fueron lo suficientemente lejos.

"Los fiscales cedieron"

Smollett, afroamericano y abiertamente homosexual, dijo que fue atacado en las calles de la tercera ciudad más grande de Estados Unidos a fines de enero por dos hombres enmascarados que intentaron abusar de él.

El actor de 36 años afirmó que le ataron un nudo al cuello y lo rociaron con una sustancia química. Pero rápidamente la historia se deshizo.

La policía dijo que Smollett contrató a un par de conocidos de la serie "Empire" para montar el ataque.

Sin embargo, el actor ha mantenido su inocencia. "He sido honesto y coherente a todo nivel desde el primer día", dijo Smollett a periodistas el martes.

Los investigadores indicaron que llegaron a un acuerdo con el actor para que cumpla servicio comunitario y que renuncie a reclamar los 10.000 dólares pagados por su liberación bajo fianza a cambio de que se desestimaran 16 delitos graves.

Pero sus abogados negaron que existiera ese acuerdo. Y después de que Donald Trump anunciara que la justicia y la policía investigarán el caso, la abogada del acusado Tina Glandian aseguró a NBC News el jueves que "no se hizo nada inapropiado".

Algunos expertos dicen que el actor definitivamente recibió un tratamiento especial.

"Los fiscales cedieron ante el tribunal de la opinión pública", dijo Bob Bianchi, un exfiscal de Nueva Jersey, que denunció un "abuso enfermizo de la discreción de la fiscal".

Tobias apuntó que los fiscales "a menudo están sobrecargados: tienen demasiados casos para darles a todos la atención que necesitan, por lo que necesitan tener la flexibilidad para lograr acuerdos de culpabilidad".

De hecho, el fiscal Joseph Magats dijo que los recursos limitados del condado de Cook se usarían mejor para concentrarse en la violencia con armas de fuego en Chicago, y no en Smollett.

"No se puede tener, debido a la posición de una persona, un conjunto de reglas para esas personas y otras reglas para los demás", consideró el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel.

La fiscal estatal de Cook, Kim Foxx, fuertemente cuestionada, dijo que creía que Smollett era culpable e insistió en que fue tratado de la misma manera que muchos otros delincuentes de bajo nivel.

"No puedo ofrecerle la oportunidad de renunciar a su fianza... si no creyera que es culpable", dijo Foxx al canal WGN de Chicago. Pero no ha logrado convencer a los escépticos. (Con información de AFP)