“Justice League Snyder Cut” llegó a HBO Max, Sky Cinema y Now TV, en los Estados Unidos y el Reino Unido respectivamente, y dejaron muchas preguntas sobre su final. El clímax de Snyder Cut es diferente al corte teatral de 2017 en algunos aspectos y, dada su estructura, es posible que los fans se sientan confundidos acerca de lo que está sucediendo y cómo se cierra la película.

A lo largo de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, Steppenwolf ha buscado las Cajas Madre que Darkseid dejó en la Tierra después de su intento fallido de conquistarla. En el Universo Extendido de DC (DCEU), la combinación de tres Cajas Madre, un proceso conocido como “sincronización” en una sola entidad se llama Unidad.

La Unidad tiene el poder de terra-formar planetas en mundos similares al del maestro de las Cajas Madre: en el caso de Darkseid y Steppenwolf, cualquier evento de Unidad transforma los planetas en una réplica de su mundo natal, Apokolips. Tal evento es el que la liga de la justicia quiere evitar y en este filme se vieron múltiples finales que dejaron muchas dudas.

En este artículo profundizaremos en lo que significa el final y cubriremos los puntos clave de la trama en caso de que desees un análisis más detallado de lo que sucedió. Hay enormes spoilers para el “Justice League Snyder Cut”. Si aún no lo has terminado, o ni siquiera ha comenzado la película, te recomendamos hacerlo y luego regresar a este artículo.

ZACK SNYDER EXPLICA EL FINAL DE “JUSTICE LEAGUE”

Batman, Superman, la Mujer Maravilla, Aquaman, Flash y Cyborg serán los encargados de enfrentarse a Darkseid y sus secuaces Steppenwolf y DeSaad. (Fotos: Netflix/ HBO Max)

Zack Snyder, quien anteriormente había explicado que su versión de “La Liga de la Justicia” terminaría en un suspenso, ha explicado por qué estableció una secuela directa que duda que alguna vez suceda. Snyder dio una entrevista recientemente a Matt Purslow de IGN para discutir su “versión del director” de “La Liga de la Justicia” antes del lanzamiento de la película tan anticipada en HBO Max este mes.

En particular, habló sobre algunas de las decisiones que tomó cuando revisó el proyecto, específicamente por qué eligió terminar la película en un “suspenso masivo” a pesar de que no es probable que una secuela llegue a buen término.

“La nueva escena final refleja otra escena que tenía en la película originalmente, casi exactamente”, explicó Snyder. “No sentí que quisiera cambiar la película. Si íbamos a lanzar la película, realmente me gustaría lanzar la película exactamente como fue diseñada, y eso es lo que esa escena es realmente indicativa”.

DeSaad es uno de los secuaces que acompañará a Darkseid en su búsqueda por destruir el planeta. (Foto: HBO Max)

Si bien Snyder reconoció que podría haber alterado el final de “La Liga de la Justicia” para unir mejor los eventos de la película, dijo que no siente que sea tan “satisfactorio” concluir una película de género de esa manera. “Está dentro del género terminar estas películas en un suspenso. Así es como son, y sentí que eso es lo que quería hacer”, dijo. “Habíamos trabajado tanto y pensado tanto en cómo continuarían las historias, que parecía injusto faltarle el respeto a ese trabajo también”.

IGN logró tener un poco más de información sobre cómo se podría haber desarrollado la historia para todo el arco de dos películas que se habían planeado originalmente. “Hay un montón de cosas interesantes que íbamos a hacer”, explicó Snyder. “Estaba hablando incluso de Joker [y] Batman en el relato, el revivir, de la muerte de Robin. [Eso] iba a ser un tipo de viaje divertido que tendríamos que emprender. Y, por supuesto, simplemente devolver el mundo y arreglarlo, y luego la batalla con Darkseid. Todo eso. Sigue y sigue“.

Los rumores de la trama sobre “Justice League 2″ de Snyder han circulado durante años, con Kevin Smith afirmando que la secuela habría visto a los superhéroes viajar a Apokolips para enfrentarse a Darkseid y también habría incluido al Green Lantern Corps. Incluso hubo rumores de que la segunda película habría terminado con una nota deprimente en la línea de “Empire Strikes Back” de Star Wars. Mientras que una tercera y última película habría sido la batalla final entre la Liga de la Justicia y Darkseid.

¿QUE PASÓ CON LA LIGA DE LA JUSTICIA EN “JUSTICE LEAGUE SNYDER CUT”?

(Foto: HBO Max)

El epílogo comienza cuando Victor Stone vuelve a montar la grabadora de su padre, que había roto antes en la película. A medida que la grabadora continúa el mensaje desde donde lo dejó, explica el título del epílogo. Silas Stone es el padre de Victor dos veces, porque lo trajo al mundo y luego lo salvó de morir al convertirlo en Cyborg.

Mientras continúa el mensaje de la cinta de Silas, hacemos un recorrido por el resto de la Liga de la Justicia. Aquaman le dice a su visir Nuidis Vulko y a su futuro interés amoroso Mera que va a ver a su padre, a quien ya conocimos en la película Aquaman de 2018. Con Silas muerto, sobrevivió en la Liga de la Justicia original, su asistente Ryan Choi es nombrado director de nanotecnología de Starlabs.

Ahí es donde Silas había estado estudiando la Caja Madre. Este es Snyder desarrollando el universo más grande de DC, porque en los cómics, Choi se convierte en el superhéroe Atom y se une a la Liga de la Justicia. Bruce Wayne, Diana Prince y Alfred Pennyworth visitan una mansión abandonada para convertirla en la sede de la Liga de la Justicia.

Los héroes reunidos tras vencer al villano de turno en "Zack Snyder's Justice League"; la esperada "Snyder Cut", disponible en todo el mundo. Foto: HBO Max.

Bruce imagina una gran mesa redonda con seis sillas, hay seis en este momento, solo para que Diana agregue: “Pero hay espacio para más”, a lo que Bruce está de acuerdo. Barry Allen visita a su padre Henry Allen en prisión, a quien vimos anteriormente en la película, y le dice que consiguió un trabajo en un laboratorio de criminalística.

Esta es parte de la historia de origen de Flash de los cómics, pero ya tiene sus poderes en el Universo Extendido de DC. Barry nota que “mi pie está en la puerta”, lo que emociona a su padre cuando comienza a gritar “su pie en la puerta” una y otra vez.

Clark Kent, su madre Martha y su ahora prometida Lois Lane regresan a su casa de Kansas. ¿Cómo lo rescató Bruce del banco?, se pregunta Clark. Bruce dice que compró el banco. Luego lo felicita por su compromiso con Lois. Regresamos en círculo a Cyborg, que visita la tumba de su padre y luego despega hacia los cielos.

El actor Zheng Kai interpreta al científico Ryan Choi, la identidad civil del superhéroe Atom, en el "Zack Snyder's Justice League". (Foto: HBO Max)

El comisionado de Gotham City James Gordon enciende la Batiseñal y vemos a Batman, de pie sobre un nuevo Batimóvil gigante que parece más un tanque, mirando el horizonte de Gotham. Diana vuelve a Grecia, sosteniendo la flecha de Artemisa en su mano, lo que sugiere que extraña su hogar. Flash va de paseo por las calles de Central City. Y, por último, Clark, de vuelta en Metrópolis, entra en un callejón y revela el traje de Superman debajo.

QUE PASÓ CON LEX LUTHOR Y DEATHSTROKE EN “JUSTICE LEAGUE SNYDER CUT”

En esa escena aparece Lex Luthor (Foto: Warner Bros.)

Su escena fue originalmente la única escena posterior a los créditos en “Justice League”, y Snyder ahora la ha modificado, al tiempo que la ha convertido en parte del epílogo de “Snyder Cut”. Gran parte es igual. Abrimos en una prisión, donde Lex Luthor se niega a responder al guardia o moverse de su celda.

El guardia finalmente se acerca a él, solo para descubrir que el recluso calvo no es Luthor. El verdadero Luthor ha escapado de Arkham. Está en un yate. Deathstroke visita a Luthor que está bebiendo por el regreso de Superman de la tumba. Pero la escena cambia de aquí en adelante.

En la “Liga de la Justicia” de 2017, Luthor había invitado a Deathstroke porque quería comenzar una liga propia: la Liga de la Injusticia. Pero en “Justice League Sndyer Cut”, Deathstroke está aquí porque quiere matar a Batman sin cargo, por razones “personales”. Luthor lo ha llamado porque tiene información importante. Le revela a Deathstroke que el verdadero nombre de Batman es Bruce Wayne.

QUE PASÓ CON JOKER Y BATMAN EN “JUSTICE LEAGUE SNYDER CUT”

El año pasado se reveló que Snyder incluiría al Joker retratado por Jared Leto en la película Escuadrón Suicida (2016). (Foto: Zack Snyder/ Vía Vanity Fair)

En una entrevista para Gadget 360, Snyder habló un poco sobre las escenas y conexiones de el Joker y Batman dentro de la historia y lo que podría significar.

La escena más larga del epílogo de “Justice League Snyder Cut” es completamente nueva. Snyder filmó esto en octubre como algo que establecería “Justice League 2″, la película que nunca se hará, según su director y les dará a los fanáticos una muestra de Batman vs Joker. “Lo bueno de la escena es que es Joker hablando directamente con Batman sobre Batman”, dijo Snyder entonces.

“Es Joker analizando a Batman sobre quién es y qué es. Eso es lo que también sentí que los fanáticos se merecían del Universo DC.” Es decir, el Joker de Jared Leto y el Batman de Ben Affleck, nunca se juntaron realmente. “No me pareció genial que logremos llegar hasta el final de esta encarnación de Batman y Joker sin verlos unirse.”

Jared Leto como el Joker en una de las nuevas fotos reveladas de la película "Zack Snyder's Justice League". (Foto: DC)

Se abre en un entorno post-apocalíptico con la armada de Darkseid volando por el cielo. Lo que queda de la Liga de la Justicia está viviendo en las sombras. Eso incluye a Batman con un disfraz reducido, junto a un Cyborg mejor equipado, Mera empuñando el tridente de Aquaman, Deathstroke sin su casco y Flash con casco, barba y armadura mejorada.

Cyborg se pregunta cuánto falta para su destino; le preocupa estar al aire libre porque “él” vendrá por nosotros. Excepto que Mera quiere que él venga para poder apuñalarlo en el corazón y hacerle pagar por lo que “él” le hizo a Aquaman. ¿Quién es este él? Batman dice que entiende cómo se siente ella, pero Mera responde que no tiene idea. ¿A quién has amado alguna vez?, se pregunta. Batman se da la vuelta para revelar el nuevo look de Joker, vistiendo una chaqueta antibalas SWAT y sosteniendo un rifle.

Joker señala que Batman sabe exactamente lo que es perder a alguien, enumerando lo que todos saben: perdió a sus padres a una edad temprana. Batman le advierte que tenga cuidado con lo que dice a continuación, pero el Joker continúa: “¿Como un hijo adoptivo?” Esta es una referencia obvia a Robin, a quien nunca hemos visto en el DCEU, pero se ha confirmado que Joker lo mató en un momento.

Escena del traje de Robin con mensaje de The Joker (Foto: Warner Bros.)

Esto se insinuó en “Batman vs Superman: Dawn of Justice”, donde vemos la armadura de Robin pintada con aerosol con las palabras “Ja, ja, la broma es tuya, Batman”. “Siempre quise explorar la muerte de Robin”, ha dicho Snyder. “Y si alguna vez iba a haber una próxima película, que, por supuesto, probablemente no la habrá, quería hacer algo en el que en flashbacks aprendamos cómo murió Robin, cómo Joker lo mató y quemó Wayne Manor, y todo lo que pasó entre él y Bruce “.

Joker se burla aún más de Batman, preguntándose cuántos ojos muertos puede mirar antes de que él mismo muera por dentro. Batman dice que está llegando a su punto de ruptura, pero Joker no tiene miedo: “No me matarás, soy tu mejor amigo. Me necesitas para ayudar a deshacer este mundo que creaste al dejarla morir. Pobre Lois, cómo sufrió tanto “. Joker afirma que Batman tiene miedo de morir él mismo y se pregunta además cuántas líneas de tiempo alternativas ha dejado que el mundo sea destruido.

Luego propone una tregua, siempre que Batman se aferre a una carta de Joker que crea de la nada. Todo lo que Batman tiene que hacer es partirlo por la mitad si quiere sumergirse, antes de que Joker vuelva a frotarlo con Batman por la muerte de Robin: “¿por qué enviaste a un niño maravilla para hacer el trabajo de un hombre?” Eso es suficiente para llevar a Batman a su punto de ruptura.

Derecha: Original traje visto en Batman V Superman | Izquierda: Reconstrucción del traje de Robin (Foto Montaje)

“Sabes, es gracioso que hables de personas que han muerto en mis brazos, porque cuando sostenía a Harley Quinn y ella estaba sangrando y muriendo, me suplicó con su último aliento que cuando te mate, y no te equivoques, te mataré, lo hare despacio. Voy a cumplir esa promesa “. Joker finge estar asustado y temblando. “Oh, estás bien, casi me tienes” y luego comienza a reírse como antes.

Cuando Batman se da la vuelta, Cyborg dice que “él” los ha encontrado justo cuando escuchamos un boom sónico. El “él”, si aún no lo has descubierto con todas las pistas, es Superman. Cuando aterriza con un ruido sordo, el grupo se prepara para una pelea. Corte a Superman, de vuelta en su característico rojo y azul y los ojos enrojecidos de rabia. Entonces, ¿la “Liga de la Justicia 2″ es parte de “Batman vs Superman 2″?

Dadas las palabras de Joker, parece que Lois murió, lo que empujó a Superman al límite, es lo que da a suponer. Esto encaja con las preocupaciones de Batman de antes en “Justice League Snyder Cut”, cuando le dice a Wonder Woman que Lois es la “clave de todo”. Pero antes de que podamos ir más lejos, Bruce se despierta para revelar que estaba teniendo una pesadilla.

El Joker de Jared Leto le dará más complejidad a la historia del Batman de Ben Affleck (Foto: HBO Max)

No es la primera vez que los tiene, hubo otro en “Batman vs Superman”. Bruce incluso se refirió a él durante su charla con Wonder Woman, llamándolo como una premonición. Snyder ha enfatizado eso en el pasado, señalando que “Justice League 2″ se habría desarrollado principalmente en este mundo que él ha apodado “Knightmare”.

Batman es el Caballero de la Noche y esta es su pesadilla. Snyder agregó entonces: “Soy un gran admirador [del mundo post-apocalíptico] y, en realidad, la idea era que a medida que avanzaran las películas de “La Liga de la Justicia”, la próxima película, si alguna vez hubo una, y no lo hace, “Parece que alguna vez lo habrá, pero si lo hubiera, existiría principalmente en ese mundo con ellos tratando de arreglarlo. “La secuencia de Knightmare en Justice League Snyder Cut” no sobrepasa su bienvenida, pero definitivamente hace lo que necesitaba que hiciera para la historia y para nosotros. Más allá de eso, creo que es un spoiler “.

QUE PASÓ CON MARTIN MANHUNTER EN “JUSTICE LEAGUE SNYDER CUT”

El personaje de Calvin Swanwick, que apareció por primera vez en "Man of Steel" interpretado por el actor Harry Lennix, iba a ser revelado como el Martian Manhunter en "Justice League". (Foto: Warner Bros.)

La escena final en el epílogo de “Justice League Snyder Cut” es técnicamente la misma escena, ya que parte de donde la dejamos. Bruce, después de despertarse de la pesadilla, escucha un sonido del exterior como el boom sónico de Superman. Se levanta de la cama y sale. Vemos un ser volador flotando hacia abajo.

Pero no es Superman, es Martian Manhunter. También lo vimos anteriormente en “Justice League Snyder Cut” cuando visitó a Lois disfrazándose como la madre de Superman, Martha. Lennix apareció por primera vez en “Man of Steel” como el teniente general del ejército de los EE. UU. Calvin Swanwick, y Snyder revelaron que era Martian Manhunter a fines de 2019 en las redes sociales.

Este es sin duda el cameo de héroe que Vanity Fair mencionó en su entrevista en profundidad con Snyder. Pero los reportes de que “soplaron las mentes de los fans incondicionales” han sido muy exagerados. Después de todo, ya se sabía que Lennix iba a interpretar a Martian Manhunter en “Justice League Snyder Cut”. Lennix lo reveló él mismo. Para ser justos, esto podría ser una gran sorpresa para algunos.

General Swanwick (Harry Lennix) era Martian Manhunter en sus bocetos (Foto: Vero)

Después de todo, no todo el mundo ha visto la entrevista de Lennix. O la publicación de Snyder en las redes sociales. De todos modos, de vuelta a la escena. Bruce se pregunta si puede ayudar al extraño volador. Martian Manhunter dice: “Estoy seguro de que sabes que Darkseid no ha terminado con la Tierra. La ecuación anti-vida está aquí en alguna parte y tenemos que encontrarla antes que él. Se acerca una guerra y estoy aquí para ayudar “. “Lo siento, ¿quién eres?”, Se pregunta Bruce naturalmente.

Martian Manhunter responde que ha tenido muchos nombres, pero al igual que Batman, se ha dado cuenta de que “tiene algo que ver en este mundo y es hora de que empiece a luchar por ello”. Bruce agrega: “Bueno, definitivamente podemos usar la ayuda, así que me alegro de que estés aquí”. Martian Manhunter dice que nunca pensó que los defensores de la Tierra estarían unidos como uno solo, y le da crédito a Bruce por haberlos unido, antes de agregar que sus padres estarían orgullosos de él. “Eso espero”, comenta Bruce.

General Swanwick (Harry Lennix) era Martian Manhunter en sus bocetos (Foto: Vero)

“Bueno, estaré en contacto”, concluye Martian Manhunter, “y, oh, algunos me llaman el Martian Manhunter”. Puede que esté hablando con Bruce, pero realmente se está dirigiendo a la audiencia. Bruce murmura para sí mismo: “Supongo que nos veremos”. A medida que la partitura de fondo aumenta a un crescendo, vemos a Martian Manhunter volar fuera de la pantalla.

Corte a negro y las palabras “For Autumn”. Snyder había revelado previamente que el corte del director está dedicado a su hija que murió por suicidio en 2017. Esa fue la gran razón por la que Snyder dejó la “Liga de la Justicia”. Luchando en casa con su familia, Snyder perdió la voluntad de luchar contra Warner Bros. Algunas demandas y optar por renunciar, lo que de alguna manera condujo a este momento.