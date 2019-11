La esposa de Justin Bieber, Hailey Bieber, negó las noticias de embarazo con un divertido mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

En sus stories de dicha red social, explicó que no estaba embarazada, solo que ama la comida. “El internet es divertido. No, no estoy embarazada, solo amo la comida”, describe la modelo.

La modelo negó estar en la dulce espera.

Como se recuerda, la pareja celebró su matrimonio religioso a mediados de setiembre y desde ese momento han ido compartiendo fotografías juntos de esa fecha especial. Tal como la última que subió la modelo.

No es la primera vez que se cree que la pareja está en la dulce espera, antes del matrimonio la pareja desmintió la mentira con un graciosa fotografía de una ecografía en el Instagram del cantante.