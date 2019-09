Justin Bieber y Hailey Baldwin se casarán por la iglesia este 30 de septiembre en el hotel Montage Palmetto Bluff, en Carolina del Sur, Estados Unidos. La joven pareja de 25 y 22 años, ya se había unido por civil en secreto el pasado 13 de septiembre de 2018.

Según informan los medios internacionales People y TMZ, en el lujoso hotel se realizará una ceremonia muy íntima con familiares y amigos cercanos a la famosa pareja. Para este día tan especial, se están realizando los preparativos necesarios para hacer de esta fecha un momento inolvidable.

A un par de días de la boda religiosa, se han conocido varios detalles sobre cómo será la ceremonia y recepción que ofrecerán Justin Bieber y Hailey Baldwin. A continuación, te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

El 13 de septiembre de 2018, Justin Bieber y Hailey Baldwin se casaron por la vía civil y en secreto, en Nueva York. (Foto: instagram)

CEREMONIA: LA BODA RELIGIOSA SERÁ UN “CUENTO DE HADAS”

Justin Bieber y Hailey Baldwin quiere que su boda religiosa sea lo más privada posible y desean que sus familias participen en ella, según señala una fuente cercana consultada por ET Online.

“(La boda) será un cuento de hadas con las mejores flores, luces y una fiesta completa. La pareja planea convertirlo en un asunto familiar con la incorporación de la hermana y hermano de Hailey, la hermana y el padre de Justin”, dijo el informante a dicho medio.

La joven pareja eligió el hotel Montage Palmetto Bluff para unir sus vidas. (Foto: AFP)

La pareja eligió a Daniel Caesar para que cante en su boda religiosa, según señala un informe de TMZ. El artista es un intérprete de R&B y algunos de sus temas más conocidos son 'Get you' y 'Best part'.

De acuerdo con ET Online, Justin Bieber ha estado de buen ánimo durante los preparativos de la boda religiosa que ha despertado el interés de todos.

LUGAR DE LA BODA: PEDIDOS ESPECIALES

El lugar donde se realizará la boda religiosa de Justin y Hailey es el lujoso hotel Montage Palmetto Bluff, según informó de TMZ.

Debido al evento, algunas de las áreas de la propiedad estarán cerradas para los huéspedes en los próximos días. Es así que la administración envió correos electrónicos a sus huéspedes sobre los límites en su estadía por 48 horas.

El correo fue enviado el miércoles en la noche y prohíbe a los visitantes usar el spa, la piscina y el restaurante. Esto para que los invitados a la boda de la famosa pareja tengan acceso ilimitado.

Este es el lujoso hotel donde celebrarán su boda. (Foto: Montage Palmetto Bluff)

La prohibición se regirá desde el mediodía del domingo hasta el mediodía del martes. El hotel ha afirmado que ofrecerá reembolso, alternativas o mejoras para los turistas.

Sin embargo, los huéspedes del lujoso hotel no están felices con los cambios causados por el matrimonio de Justin Bieber y Hailey Baldwin. Las molestias se hicieron evidentes después de que se conocieron las restricciones.

HAILEY BALDWIN: PEINADO DE LA NOVIA

Según otra fuente de ET Online, la estilista de celebridades Jen Atkin volará a Carolina del Sur para arreglar el cabello de la novia. Hailey Baldwin lucirá diferentes looks durante el fin de semana.

Además, el informante detalló que en estos días previos a la boda a la novia se le vio preparándose con un masaje exfoliante de 275 dólares en el spa Pellequr de Beverly Hills.

Justin Bieber y Hailey Baldwin están muy felices y así lo demuestran en sus redes sociales, mientras esperan el gran día en el que se volverán a dar el “sí”.

¿QUIÉNES SERÁN LOS INVITADOS

El padre de Hailey, el actor Stephen Baldwin, recientemente le dio a TMZ algunos detalles sobre los invitados que acompañarán a la famosa pareja.

"Van a tener muchos de sus amigos pastores y muchos de sus amigos cristianos a su alrededor en ese momento", dijo el papá de la modelo.

Según indicó ET Online, Kendall es el único miembro del clan Kardashian Jenner que asistirá a la boda. Por el momento, se sabe que los amigos más cercanos de los artistas estarán en la ceremonia.

¿CÓMO FUE LA “DESPEDIDA DE SOLTERA” DE HAILEY BALDWIN?

Aunque ya es legalmente la esposa de Justin Bieber, Hailey no quiso quedarse sin su tradicional fiesta de despedida de soltera. De acuerdo con información de Daily Mail y People, la modelo disfrutó el miércoles 25 de septiembre de una reunión con sus amigas en West Hollywood, California.

La celebración inició con una cena en el restaurante Ysabel y después se fueron al club Delilah. Entre las asistentes estuvo Kendall Jenner.

Cabe señalar que la pareja cumplió un año de casados legalmente el pasado 13 de setiembre.