La nacida en Córdoba ha causado revuelo en las redes sociales y en España por mostrarse en “El Hormiguero” con un look transparente en los que dejaba ver sus senos. Justina Bustos lleva un tiempo en suelo ibérico, donde busca internacionalizar su carrera como actriz y ahora es protagonista de “El juego de las llaves”, una comedia romántica española que se estrena en abril.

Justina Busto en un principio comenzó estudiando Historia del Arte en Buenos Aires; sin embargo, Un viaje a Nueva York, en el que estuvo trabajando de recepcionista y camarera, le puso en contacto indirectamente también con varios profesionales de la actuación de su país instalados por aquel entonces en la capital neoyorquina.

Esta amistad también le sirvió a la actriz para cambiar de estudios y decidió dar rienda suelta a su pasión por el arte dramático.

Justina Bustos en plena entrevista en "El Hormiguero" (Foto: El Hormiguero)

CUÁL ES LA CARRERA DE JUSTINA BUSTOS

Su carrera comenzó a tomar notoriedad en 2010, durante el casting para el programa CQC argentino. “Participé para que alguien me conociera. Yo les decía que no quería ganar, que era sólo para esto. Y llegué a quedar cuarta, obviamente que no iba a ganar. Pero me sirvió. A partir de ahí me llamaron para la campaña de 47 Street”, recordaba la actriz en una entrevista en el diario Clarín en 2016.

Como parte de su crecimiento conoció y entabló amistad con Lali Espósito. “Otra de mis amigas pero con un perfil distinto es Lali. Me encanta lo que hace. Es muy graciosa, fresca y también auténtica”, añadió en la misma entrevista.

En estos últimos años, Justina Bustos también fue una de las actrices principales de la serie “Las Estrellas” y participó en la película “Focus”, protagonizada por el ganador del Óscar Will Smith.

POR QUÉ JUSTINA BUSTOS SE HIZO CONOCIDA EN “EL HORMIGUERO”

Su presentación en el programa de Pablo Motos se debió a la promoción de la película “El juego de las llaves”. Allí se apareció con un vestido ropa transparente que dejó ver sus senos. Hecho que fue muy comentado en las redes sociales.

Muchos saludaron el look de la argentina, mientras que otros cuestionaron la necesidad de mostrar su cuerpo de esa manera.

Que "escandalicen" (sic) las #tetas de Justina Bustos, intuidas bajo las transparencias de su vestido y no se rechace de igual modo al cuñadismo de Luis del Val o la mediocridad ultraclasista de Tamara Falcó, es fiel retrato de la España mezquina del s.XXI.#EvaMariaJustinaEH pic.twitter.com/TEZKqG92WR — Tu Mina de Oro  (@TuMinadeOro1) April 6, 2022