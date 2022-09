Atrás quedó el romance entre Kaan Yildirim y Hande Erçel, la protagonista de “Love is in the air”. Y es que mientras se rumorea que la actriz ha regresado con Kerem Bürsin; el actor y productor ha sido visto nada menos que con Pinar Deniz, la joven protagonista de “Love 101″ y “Yargui”.

Durante el 2021 la actriz Hande Erçel y el actor Kerem Bürsin mantuvieron un romance, que fue considerado como uno de los más sólidos del momento. Su relación amorosa inició cuando ambos protagonizaron la telenovela “Love Is in the Air”, pero pocos meses después de grabar el último episodio, terminó y Hande empezó a salir con Kaan Yildirim.

La nueva pareja incluso fue vista en discotecas, de viaje y disfrutando vacaciones en las playas de Marmaris. Sin embargo, el romance terminó por rumores de infidelidad por parte del actor y ambos han tomado caminos diferentes. Kaan Yildirim encontró un nuevo amor.

PINAR DENIZ, EL NUEVO AMOR DE KAAN YILDIRIM

El actor Kaan Yildirim y la actriz Pinar Deniz gritan su amor a los cuatro vientos y para hacerlo no han dudado en recurrir a Instagram.

Kann subió en la popular red, donde tiene un millón de seguidores, una foto en las que aparece sobre la actriz recostado sobre unas piedras y mirando a la cámara tras darse un baño. La publicación lleva el comentario “Mucho” y es del 12 de septiembre. Ha tenido más de 227 mil me gusta y comentarios algo incrédulos sobre cuánto durará la relación: “¡Máximo les doy 15 días!”; “No pongas fotos con todas, hermano”, entre otros que señalan al actor como un mujeriego.

Kaan Yildirim y Pinar Deniz exponen su relación (Foto: Kaan Yildirim)

La guapa protagonista de “Love 101″, quien tiene 2.7 millones de seguidores, también hizo pública su relación el 12 de septiembre, al postear una fotografía en blanco y negro, en la que aparecen muy sonrientes. Ella describió la imagen así: Mucho corazón”. Los me gusta superan los 352 mil y la reacción de los fanáticos tampoco ha sido la mejor: “La imagen será borrada en tres meses”; “Pinar ese Kaan no es el correcto”; “Pinar no cometas un error”. Solo el tiempo dirá qué pasará con esta nueva pareja de la farándula turca.

Pinar Deniz sube foto con Kaan Yildirim en su cuenta de Instagram (Foto: Pinar Deniz)

¿QUIÉN ES KAAN YILDIRIM?

Kaan Yıldırım nació en Estambul, Turquía, el 24 de diciembre de 1986. Es un actor turco que se casó, en 2016, con Ezgi Eyüboğlu. La ceremonia se realizó en la mansión Esma Sultan, en Ortaköy. La pareja, sin embargo, terminó por divorciarse el 26 de junio de 2019. A En 2022 fue relacionado con Hande Erçel y, en septiembre del mismo año, con Pinar Deniz.

Terminó los estudios en Marketing por la Universidad Brunel de Londres. Además, aprendió sobre la actuación en la Academia de Ciencias de la Comunicación de Başkent.

El actor turco empezó en la televisión con un papel secundario en “Kayıp”, en 2013. Tras varias experiencias, tendría su oportunidad como protagonista en “Adı Mutluluk” (2015) junto a Eyüboğlu, su exesposa. Luego, tuvo el papel principal de “Halka”, donde compartió roles con Erçel. Desde 2019 da vida a Mehmet Ali Çağlar en “Hekimoğlu”, la adaptación turca de la serie estadounidense “House”.

¿QUIÉN ES PINAR DENIZ ?

Pınar Deniz es una actriz y modelo turca. Nació el 4 de noviembre de 1993 en la provincia de Adana, Turquía. Aunque inicialmente quiso ser psicóloga, finalmente eligió el camino de la actuación. Hoy es una actriz y modelo turca reconocida por su participación en las series de televisión “Vatanım Sensin” y “Bir Deli Rüzgar”. En 2019 se anunció que integraría el elenco de una nueva serie turca para Netflix, titulada “Amor 101″