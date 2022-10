La actriz Kaley Cuoco dio a conocer en octubre de 2022 que está esperando a su primer bebé con el también actor Tom Pelphrey, con quien mantiene una relación hace cinco meses. Mediante una serie de fotografía se confirmó su dulce espera. A raíz de la noticia, son muchos los que quieren saber cómo nació el amor entre los intérpretes. Aquí los detalles.

Cabe mencionar que, antes que la pareja iniciara su romance, la actriz de “The Big Bang Theory” y “Flight Attendant”, estuvo casada con Ryan Sweeting entre 2013 y 2016 y se separó de Karl Cook en septiembre de 2021 después de tres años de matrimonio.

LA HISTORIA DE AMOR DE KALEY CUOCO Y TOM PELPHREY

Abril 2022: el primer encuentro

Durante una entrevista con USA Today, Kaley Cuoco reveló que conoció a Tom Pelphrey luego que el gerente de ambos, Andrea Pett-Joseph, les “tendiera una trampa”. Los dos se conocieron en el estreno de Ozark en abril y las chispas volaron instantáneamente. Fue amor a primera vista, dijo la actriz.

“Escuché su voz, me di la vuelta, y fue como si mi vida hubiera terminado, o simplemente comenzara. Me golpeó. Fue amor a primera vista”, recordó. “Nos conectamos de inmediato. Siento que lo conozco de toda la vida, pero no estaba lista para él”.

Kaley Cuoco confesó en una entrevista que se enamoró a primera vista de Tom Pelphrey (Foto: Kaley Cuoco / Instagram)

Mayo 2022: Kaley Cuoco y Tom Pelphrey oficializan

El 3 de mayo, Pelphrey anunció públicamente su relación con Cuoco cuando publicó fotos Polaroid de los dos juntos en Instagram junto con una leyenda larga y sincera.

Mientras tanto, Cuoco compartió un carrusel de instantáneas de la naturaleza que incluía lindas fotos Polaroid de la pareja abrazándose durante una escapada a las montañas.

Días después, continuaron las muestras de cariño en Instagram. Primero en un granero junto a algunos amigos de cuatro patas. Las imágenes, mostraban fotos de Pelphrey besando a Cuoco. Además, se lucían pasando el momento en la piscina.

El 23 de mayo de 2022, Kaley Cuoco y Tom Pelphrey hicieron su primera aparición pública. Desde que confirmaron su relación a principios de mayo, la pareja hizo su primera aparición pública en un evento juntos a finales de mes, sentados de la mano mientras el productor ejecutivo de “Flight Attendant”, Greg Berlanti, recibía su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

El 27 de junio de 2022, Kaley Cuoco y Tom Pelphrey pasan tiempo juntos en Berlín. Cuoco siguió subiendo fotografías de su relación en Instagram. Esta vez anunció su mudanza temporal de Nueva York a Berlín, donde residió durante unos meses para filmar el thriller “Role Play” junto a Billy Bob Thornton y David Oyelowo. Pelphrey fue a visitarla y aparece en numerosas ocasiones durante el resumen.

El 23 de mayo de 2022, Kaley Cuoco y Tom Pelphrey hicieron su primera aparición pública (Foto: Kaley Cuoco / Instagram)

Junio 2022: el dulce regalo de Tom Pelphrey

El 5 de julio de 2022, la actriz compartió en su historia de Instagram una dulce instantánea dedicada a Pelphrey mientras la apoyaba durante un momento difícil. Después de sentirse “abrumada”, Cuoco notó que la pequeña sorpresa de su novio la ayudó a superarlo. “Me sorprendió con una cámara @polaroid y ahora todo mejor”, escribió junto a varias instantáneas de la pareja.

Julio 2022: Una cena en Berlín y la nominación a los Emmy

No mucho después de que Cuoco compartió el dulce sentimiento con Pelphrey, siguió con más fotos de los dos en Berlín. La actriz tomó una foto de su novio desde el otro lado de la mesa mientras festejaba en la ciudad europea.

El 12 de julio de 2022, Kaley Cuoco y Tom Pelphrey fueron nominados a los premios Emmy. Pelphrey subió un video de Cuoco al enterarse de que fue nominada a mejor actriz principal por su papel en “The Flight Attendant”. El clip muestra a Kaley tapándose la cara con las manos cuando se anuncia su nombre. Mientras tanto, Pelphrey recibió una nominación como actor invitado destacado por su papel de Ben Davis en “Ozark” de Netflix.

El 5 de julio de 2022, la actriz compartió en su historia de Instagram una dulce instantánea dedicada a Pelphrey mientras la apoyaba durante un momento difícil (Foto: Kaley Cuoco / Instagram)

Septiembre 2022: Kaley Cuoco y Tom Pelphrey hacen su debut en la alfombra roja como pareja

El 12 de septiembre de 2022, la pareja llevó su relación a la alfombra roja de los Premios Emmy 2022 por primera vez desde que confirmaron que estaban saliendo en mayo.

Octubre 2022: el anuncio del primer bebé

El 11 de octubre de 2022, Kaley Cuoco anunció que espera un bebé con Tom Pelphrey. La actriz confirmó su primer hijo. Ambos compartieron la feliz noticia en sus redes sociales.

La actriz subió una serie de dulces fotos con Pelphrey en su página, incluidas fotos del interior de un pastel con glaseado rosa para revelar que esperan una niña e instantáneas de la pareja sosteniendo tazas que decían “Papá Oso” y “Mamá Oso”.