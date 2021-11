A inicios de los años 2000 una agrupación mexicana dio mucho de qué hablar debido al gran éxito que consiguió rápidamente en todo el mundo. Se trata de OV7, o conocido inicialmente como La Onda Vaselina. Kalimba Marichal fue parte de esta agrupación juvenil desde 1993 y luego algunos años siguió su carrera como solista. No obstante, han vuelto a participar de memorables reencuentros con sus fans en los últimos años.

Kalimba se convirtió en uno de los cantantes de pop más queridos por el público mexicano debido a su talento y su carisma que ha derrochado desde que era tan solo un niño. A lo largo de su carrera y fuera de los escenarios, el artista ha estado en vuelto en una serie de polémicas que finalmente pudo esclarecer; pero nunca se ha sabido que tuvo una experiencia con la muerte, sino hasta ahora.

Precisamente, durante las celebraciones por el Día de Muertos, Kalimba fue parte de los artistas invitados al gran desfile que se realizó en Ciudad de México; allí el famoso cantante sorprendió a todos al revelar que cuando era adolescente estuvo muy cerca de la muerte. ¿Qué pasó? A continuación, todos los detalles.

Los integrantes de OV7 durante las celebraciones por los 30 años de la agrupación en el Auditorio Nacional (Foto: OV7/Instagram)

CUANDO KALIMBA ESTUVO CERCA DE LA MUERTE

Fue durante una entrevista para el programa “Hoy” en el que el cantante de OV7 fue consultado sobre si tuvo alguna vez una experiencia más cercana con la muerte. Al respecto, Kalimba señaló que sí y fue una muy fuerte, al punto que tuvieron que resucitarlo. No obstante, dijo que nunca la había contado porque no lo consideró necesario.

“Nunca lo había contado porque simplemente no me había pasado por la mente porque nunca me lo habían preguntado tan directo, pero yo me ahogué a los 16 años en Puerto Escondido y me resucitaron dándome respiración de boca a boca, entonces, realmente estuve muerto como un minuto”, confesó.

Kalimba en el estudio de grabación (Foto: Kalimba/Instagram)

De acuerdo con el relato del intérprete de “Tocando fondo” las circunstancias que le hicieron perder la vida fue que ocurrió cuando intentaba salvar a su hermana, M’baila, quien no es muy buena nadadora

“Estaba surfeando, mi hermana estaba nadando y me tocó ir por M’baila que no es tan buena nadadora”, señaló el cantante.