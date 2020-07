Kalimba se encontraba en la cumbre de su carrera musical, pero una denuncia por abuso sexual a una menor de edad acabó con todo. En diciembre de 2010, el mexicano fue acusado por Daiana Guzmán, quien aseguró que el cantante la forzó a tener intimidad en una habitación del hotel de Chetumal en la Quintana Roo en México.

En la denuncia se especificó que Kalimba invitó a la joven y a otra menor, de edad de nombre Taili, a su hotel luego de terminar su presentación en el bar donde las conoció; ambas aceptaron irse con él y otros integrantes de su staff.

La Procuraduría de Quintana Roo giró una orden de aprehensión contra el cantante al considerar que existían pruebas suficientes para comprobar el abuso sexual, sin embargo, el cantante no estuvo ni un mes preso, ya que la denuncia tenía muchas inconsistencias.

Ya han pasado 10 años desde esta difícil situación que le tocó vivir a Kalimba, así que decidió darle una entrevista a Yordi Rosado y contar sus versión de los hechos de aquella noche.

¿QUÉ HA DICHO KALIMBA SOBRE LA ACUSACIÓN DE VIOLACIÓN?

Kalimba recordó las acusaciones que recibió por parte de Daiana Guzmán, quien lo demandó por una supuesta violación sexual después de conocerse en un bar en la ciudad de Quintana Roo.

De acuerdo con el testimonio del cantante, en ese momento, la adolescente y otra joven buscaban ser edecanes. Aunque él pidió a su manager que se bajaran.

“Estaba en el antro, verán que en las fotos yo nunca interactúo con ellas. Daiana me dijo que le rogó al director de la empresa que la pusieran de edecán. Yo le pedí a mi manager que la bajara”, expresó el famoso.

(Foto: Instagram oficial)

Según contó, aquella noche varios amigos lo acompañaban, pues festejaban un cumpleaños, así que los invitó a su suite para festejar, mientras él estaba en otra habitación.

“Ella bajó al otro cuarto y dijo que ‘¿Qué haces?’. Platicamos un segundo, me ofreció que tuviéramos sexo, le dije que no, me fui al otro cuarto. Ya no había fiesta, ahí estaban ellos platicando, me fue a seguir. Justamente Thayli quien si fue a declarar, fue ella quien la corrió”, declaró el ex vocalista de OV7.

Además explicó que el procurador de aquel momento –sin mencionar el nombre– amenazó y manipuló las pruebas que demostraban la inocencia de Kalimba.

Finalmente, el cantante dijo que no mencionará alguna cosas personales que conoció de Daiana Guzmán, pues a sus 15 años vivió cosas terribles.

“Hay cosas de ella que no voy a mencionar porque la afectaría en su vida personal. Me enteré que le habían pasado cosas en su vida personal y por eso entiendo por qué una persona de esa corta edad hizo lo que hizo; cuando me enteré de cosas que ella había vivido me enteré por qué tenía eso”, contó Kalimba a Yordi Rosado.

Kalimba negó estar en la bancarrota

finalmente aseguró que escribirá un libro donde contara toda su verdad sobre esta situación que acabó con su carrera como cantante.

“Voy a escribir un libro pronto, no lo había escrito antes porque el enfoque de qué iba a escribir yo sabía que no era el correcto”, contó el cantante y actor.

