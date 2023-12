Kamar de los Reyes murió a los 56 años el domingo 24 de diciembre, después de luchar contra el cáncer. El actor puertorriqueño, recordado por formar parte de “One Life to Live”, era muy querido en las redes sociales por haber dado su voz al personaje de Raúl Menéndez en la franquicia de videojuegos “Call of Duty”.

El fallecimiento de De los Reyes fue informado a través de la prensa de Estados Unidos, pero en las redes sociales del intérprete todavía no ha habido un pronunciamiento por parte de la familia.

En Instagram, donde la personalidad tenía más de 15 mil seguidores, la celebridad recibió una serie de comentarios por parte de los usuarios, quienes lamentaron el repentino deceso del artista.

Así es cómo se recordó el trabajo que hizo Kamar de los Reyes con el icónico personaje de Raúl Menéndez en “Call of Duty”. Conoce por qué la interpretación del actor se convirtió en uno de los preferidos de la saga de videojuegos.

¿CÓMO ES RAÚL MENÉNDEZ, EL PERSONAJE DE KAMAR DE LOS REYES EN “CALL OF DUTY”?

En los videojuegos, no solo los héroes son importantes. Los antagonistas tienen una presencia clave dentro de la aventura, lo que sucedió con el personaje de Raúl Menéndez que interpretó el fallecido Kamar de los Reyes.

De los Reyes dio su voz a Menéndez en las entregas del videojuego “Call of Duty: Black Ops 4″ (modo Blackout), “Call of Duty: Black Ops II”, “Call of Duty: Vanguard” y “Call of Duty: Warzone” (en Pase de Batalla).

Raúl Menéndez, natural de Nicaragua, era un traficante de armas muy famoso en “Call of Duty” por ser líder de la organización terrorista Cordis Die. Las acciones del personaje de ficción estaban dirigidas a destruir Estados Unidos, país que odiaba.

Kamar de los Reyes le dio voz a Raúl Menéndez en "Call of Duty", uno de los antagonistas principales del videojuego (Foto: Activision)

OTROS TRABAJOS DE KAMAR DE LOS REYES