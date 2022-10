La franquicia de Karate Kid ha acumulado una gran cantidad de fanáticos desde que la primera película vio la luz en 1984, misma que presentó a Ralph Macchio como protagonista en el personaje de Daniel LaRusso, un joven que aprende karate de la mano de Miyagui.

A su lado, como protagonista, estuvo Elisabeth Shue, actriz que interpretó a Ali Mills, quien se convierte en la novia del personaje principal y que se esperaba más de ella en las secuelas de la historia, pero ello no sucedió así, ya que en la segunda parte no aparecería.

A falta de desarrollarse los motivos, en la segunda película se hace mención a que ambos rompieron en el lapso de tiempo que no se habría visto en imágenes, provocando la curiosidad entre los fans, quienes querían saber qué pasó realmente.

Elisabeth Shue interpretó a la bella Ali Mills en Karate Kid. (Foto: Columbia Pictures)

¿POR QUÉ ELISABETH SHUE FUE DESPEDIDA DE LA SAGA?

Por aquellos tiempos se conoció que los productores de la película decidieron que el personaje de Ali Mills no siga en las secuelas porque querían darle un aire distinto al protagonista de la trama.

Y es que la intención era convertir a Daniel LaRusso en una especie de James Bond, quien viajaría por diversas partes del mundo e involucrándose con otros intereses románticos, tal y como se vio en las demás cintas de la franquicia.

No obstante, los más fieles seguidores de la historia se quedaron con ganas de saber qué más hubiera pasado entre los dos personajes que tanta ternura causaron en la versión inicial de la saga de artes marciales.

RALPH MACCHIO SE ARREPIENTE DE LA SALIDA DE ELISABETH SHUE DE LA FRANQUICIA

En una entrevista con The Guardian, Ralph Macchio ha reconocido que debió haber defendido el personaje de su colega de profesión para que continúe en la saga y que se arrepiente por no haberlo hecho.

Según sus declaraciones, habría conversado para que Elisabeth Shue se mantenga en la historia a su lado para las venideras cintas que se produjeran y señaló que los personajes femeninos no se deben desechar, como se tenía acostumbrado en años anteriores.

“Nunca lo vi desde la perspectiva del personaje o de Elisabeth como actriz. Como persona mayor, reconozco que hubo errores de cosas que hubiera hecho diferente ahora, no lo sé. Ellos, probablemente, me hubieran dicho que no me involucre y que practique mis patadas de karate, pero hoy creo que la conversación hubiera sido distinta”, manifestó.