Karen Schwarz es una de las personalidades peruanas con mayor número de seguidores en redes sociales y ello se ve evidenciado en su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de 3 millones de followers. Todo lo que comparte la presentadora recibe distintos comentarios y una reciente publicación no ha sido la excepción.

Se trata de una fotografía que compartió la conductora en su perfil de Instagram, donde mostró los resultados en su cuerpo tras hacer deporte en casa a través de la plataforma Zoom.

“Para mí el peso luego de mis embarazos no han sido tan importante porque sé que con el tiempo y dedicación se pueden lograr bonitas cosas, y me refiero en todo aspecto. Hace un mes, aparte de cuidar a los míos, empecé a engreírme, ¿cómo?, haciendo deporte (por zoom con @jesuslezamatrx ), comiendo mejor, sin dejar mis gustitos de lado”, dijo Schwarz como descripción de su imagen.

Además, la figura de Latina remarcó que en su proceso, ella no hace dieta. “¿Hago dieta? Me lo han preguntado tanto, no, no la hago. Tiempo al tiempo y mucha paciencia. Diario de mami”, añadió.

Recientemente, Karen Schwarz anunció su regreso televisivo a través de la pantalla de Latina y adelantó que su programa se llamará “En modo espectáculos”.

“Mis modos son los que me hacen sentir tan agradecida con la vida. Empecé sola este camino hace 8 años, en un solo modo.... Asumo un reto más en mi vida con todo el amor del mundo. Estos son los 3 modos que me hacen sentir viva. Muy Pronto ‘Modo espectáculos’ por Latina”, anticipó en redes sociales.

VIDEO RECOMENDADO

Karen Schwarz habla sobre su regreso a la televisión

Karen Schwarz sobre su regreso a la televisión