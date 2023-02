Al parecer, las salidas de la gigante Telemundo están siendo mucho más habituales de lo que parece. Y es que luego de la despedida de Ana Jurka del matutino “En casa con Telemundo”, otra gran figura como Karim Mendiburu dijo adiós a la cadena hispana tras más de 20 años.

Las despedidas suelen ser tristes, y este caso no es la excepción. Recientemente, el periodista de deportes Karim Mendiburu anunció su adiós definitivo de “Telemundo Deportes” tras más de dos décadas al frente de la sección deportiva de la cadena hispana.

En tal sentido, el presentador no dudó en publicar algunas palabras en redes sociales luego de su adiós al programa que lo albergó por varios años, señalando que está muy agradecido por todas las personas que conoció durante todo el tiempo que laboró como periodista.

El presentador mexicano dijo adiós a su casa televisiva luego de 20 años (Foto: Karim Mendiburu / Instagram)

Asimismo, Karim dio las gracias “por la oportunidad que me dio estos 20 años de poder estar aquí día y noche en las buenas y en las no tan buenas llevándoles algo de diversión a través del deporte, a través de otras cosas. Él me ha acompañado todo el tiempo y mi familia, que sin ellos no llego a ningún lado y ellos me van a acompañar ahora en mis siguientes aventuras”.

¿POR QUÉ KARIM MENDIBURU SE FUE DE TELEMUNDO?

Mendiburu señaló que su etapa en Telemundo está cerrada y que, por ahora, desea buscar nuevos horizontes donde pueda ejercer lo que mejor sabe hacer. Eso sí, dejó bien claro que también tiene muchas ganas de experimentar otras facetas de su vida que no pudo ponerlas en práctica mientras estaba en el bloque deportivo de la mencionada casa televisora.

“A partir de hoy empiezo ya lo que es esta etapa, la cierro aquí en estas cuatro paredes de este estudio que la verdad lo vi cómo lo construyeron, pero me voy porque quiero explorar y seguir creciendo, me voy porque quiero hacer cosas que no he podido hacer todavía y que la verdad tengo muchísimas ganas de explorar”, indicó el conductor mexicano.

El presentador mexicano recibió un gran revuelo en redes sociales tras su salida de Telemundo (Foto: Karim Mendiburu / Instagram)

De esta manera, la exfigura de la cadena hispana logró decir adiós a un legado histórico en el mundo deportivo. ¡No hay duda de que marcaste a más de una generación, Karim! ¡Éxitos a donde vayas!

¿CÓMO REACCIONÓ CAROLINA SANDOVAL A LA SALIDA DE KARIM MENDIBURU?

La famosa influencer y periodista de espectáculos, Carolina Sandoval, también se refirió sobre la salida del presentador vía Instagram, y vaya que tuvo un notable gesto en dicha red social con el padre de su hija.

La venezolana tuvo un emotivo comentario en redes sociales (Foto: Karim Mendiburu / Instagram)