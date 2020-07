Karina Rivera se pronunció tras ser acusada de romper un matrimonio. La presentadora se refirió al respecto en la reciente edición de “La ruta del amor”, donde lamentó que el programa de Magaly Medina haya brindado información errónea sobre su actual relación sentimental.

“En la conferencia de prensa que tuve previo al programa, me preguntaron por mi situación sentimental y respondí tranquilamente que estoy en una relación. Lo dije porque estoy feliz en ella y no tengo nada que ocultar”, explicó Rivera a la señal de Latina.

“Las personas que me conocen saben que no soy de hablar de mi vida privada y mucho menos ando vinculada a algún escándalo. De ayer a hoy día, me han tildado de todo y me han escrito en mis redes sociales y en las redes sociales de mis hijos, los mayores insultos posibles que haya podido leer alguna vez”, añadió.

Además, la conductora aclaró que su relación sentimental comenzó en enero de este año, cuando su pareja, Alejandro Rodó Iglesias, ya estaba separado de su esposa, Giuglianna Calisto.

“Estoy señores en pareja desde enero del 2020 con una persona que está separada desde febrero del 2019 y no en febrero de este año como se dijo en el reportaje. La información dada el día de ayer falta a la verdad y a la ética”, puntualizó.

