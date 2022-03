Karol G es una de las cantantes de música urbana más exitosas del momento, sus canciones como “Ahora me llama”, “Mi cama”, “Ay, Dios mío!”, “Bichota”, entre otras, son un éxito internacional y tiene miles de fans en varias partes del mundo. Es una de las voces femeninas con más presencia en la escena musical y su carrera está en ascenso.

Desde temprana edad, la artista colombiana tuvo interés por la música. En 2006 participó en el reality show Factor X y vio en él una oportunidad de surgir en el mundo de la música. Gracias a su participación obtuvo su primer contrato discográfico con Flamingo Records (Colombia) & Diamond Music (Puerto Rico) y eligió Karol G como su nombre artístico.

Hoy, con una carrera llena de hits musicales, Karol G está en la cima del éxito y va por más. Es una de las artistas más mediáticas de la industria musical, cada cosa que hace o dice despierta interés, como la relacion de tres años que mantuvo con Anuel AA. Pero, ¿sabes todo acerca de la Bichota? Aquí algunos datos que te pueden interesar.

Karol G, nació en Medellín (Colombia), el 14 de febrero de 1991 (Foto: Karol G/ Instagram)

10 COSAS QUE NO SABÍAS SOBRE KAROL G

1. El nombre real de Karol G

Su nombre real es Carolina Giraldo Navarro, pero cuando la cantante colombiana inició su carrera musical eligió el nombre artístico de Karol G.

2. Lugar y fecha de nacimiento

Carolina Giraldo Navarro, conocida artísticamente como Karol G, nació en Medellín (Colombia), el 14 de febrero de 1991. Actualmente, tiene 31 años.

3. ¿De dónde surgió el nombre Karol G?

La cantante colombiana utilizó un diminutivo de Carolina (Karol), y la primera letra de su apellido, para armar su nombre artístico con el que ahora en conocida en todas partes del mundo.

4. La relacion con su padre

Alguien que ha marcado la carrera de Karol G es Guillermo, su padre y manager. Él ha apoyado a su hija desde los inicios de su carrera y la sigue acompañando en cada paso que da profesionalmente. Guillermo ha sido pieza fundamental para que la colombiana tenga el éxito que ahora mismo tiene.

5. Su participación en Factor X

En 2006 participó en el reality show Factor X y vio en él una oportunidad de surgir en el mundo de la música. Su participación le dio la posibilidad de firmar un contrato discográfico con Flamingo Records en Colombia y Diamond Music en Puerto Rico, momento en el cual la cantante eligió Karol G como su nombre artístico.

6. Su inicio en el género urbano

Antes de hacerse mundialmente conocida como Karol G, la colombiana ya tenía experiencia en la escena musical. Con apenas 17 años se subió a los escenarios para ser telonera de Daddy Yankee en su gira por Colombia, esto gracias a la invitación de DJ Kio.

7. Fue corista de Reykon

En el 2007, la cantante colombiana trabajó como corista para el reggaetonero colombiano, Reykon. El talento de Karol G la llevó a lanzar dos sencillos en conjunto Tu juguete en 2011 y 301 en 2012, canción con la que la colombiana llegaría a una notoriedad internacional.

8. Su debut como Karol G

“301″ es considerada por muchos como la primera canción de Karol G. Sin embargo, la cantante colombiana lanzó varios sencillos desde mucho antes de 2012, comenzando su carrera musical en 2007 con “En la playa” bajo el sello Diamond Music, el cual tuvo un video musical.

9. Su amistad con J. Balvin

Si hablamos de amistades cercanas de Karol G tenemos que nombrar al también cantante colombiano J. Balvin. Esto no es ningún secreto ya que solo hace falta mirar por unos instantes el Instagram de ambos artistas para darnos cuenta de la relación cercana que tienen.

10. Karol G soñaba con ser campeona de Motocross

Karol G tiene una gran pasión por las carreras en moto y aunque sus padres le prohibieron montar y practicar ese deporte extremo, ella siempre se las ingeniaba para subirse a una moto. Este hobby lo tiene desde los 11 años.

“En mi casa no querían que hiciera motocross por eso de los accidentes, pero siempre me las ingeniaba. Luego ahorré y me compré dos motos”, contó la cantante colombiana según Univisión.