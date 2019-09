Karol G acompañará a Gloria Trevi en nueva gira: “Es todo un honor para mí” | VIDEO

A través de su cuenta de Instagram, Karol G compartió un video en el que aparece acompañada de Gloria Trevi. La grabación incluye un extenso mensaje en el que la colombiana muestra su admiración por la estrella nacida en México.

“Una de las pocas cosas que tengo claras en mi vida es la gran diferencia entre ser una estrella y ser un artista. NO quiero ser una estrella porque las Estrellas se apagan cuando más brillan. Tengo muy claro el largo camino que falta por recorrer para ser un icono que trascienda de generación en generación. Pero si tengo toda la disposición y la entrega para conseguirlo”, escribió la cantante nacida en Medellín.

“Estar al lado de esta gran mujer, en pocos días, me ha abierto los ojos a muchas cosas por aprender, ha logrado que yo misma quiera exigirme más, mucho más y aún más y me ha regalado una inspiración inimaginable. Cada gira que empiezo es una experiencia mágica. Esta me trae un sentir nuevo, muy especial y diferente, un público por conquistar y una maestra increíble de la cual quiero aprender”, agregó Karol G en su publicación.

La colombiana cerró su mensaje agradeciendo a Gloria Trevi por pensar en ella para que abra los conciertos de su actual gira “Diosa de la noche”.

“El año pasado tuvo LA GIRA LATINA MÁS EXITOSA en venta de tiquetes en USA y este año pensó en mí, en que mi show podía sumar y en que juntas podíamos hacer historia también. Gloria Trevi, ES TODO UN HONOR PARA MÍ. Mi gratitud, admiración y respeto hacia ti, son infinitos. #DiosaDeLaNocheTour”, finalizó.

Tanto en el video como en un comentario de Instagram, Gloria Trevi agradeció a Karol G por sus palabras y le auguró un mejor futuro teniendo en cuenta los logros con los que ya cuenta.

“¡Ay, niña! Qué bonito te hicieron en el cielo, pero en tu corazón capricharon...te deseo de todo corazón que todos tus sueños se hagan realidad, porque tú sabes qué hacer con el éxito, sabes agradecer y sabes amar y quieres ayudar, y si para eso es, ¡para servir! ¡A Dios y a ese público que confía en ti!”, dijo en su mensaje Trevi, quien días antes subió una foto con Karl G, confirmando que formaría parte de su gira.