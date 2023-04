Tras el exitoso estreno de su disco “Mañana será bonito” en todas las plataformas digitales, la cantante colombiana Karol G decidió sorprender a propios y extraños al anunciar el inicio de su gira que lleva el mismo nombre de su álbum: “Mañana Será Bonito Tour”. De esta manera, la exnovia de Anuel AA confirma lo que será una nueva presentación musical para este 2023. ¿Se animará a invitar alguna estrella del género urbano?

Lejos de cumplir su promesa sobre su retiro temporal de la música, la intérprete de “Provenza” y “Gatúbela” volvió a hacer de las suyas el pasado 27 de abril y comunicó su nueva gira llamada “Mañana Será Bonito Tour”, en donde interpretará sus más recientes éxitos estrenados a inicios de marzo de este año.

La intérprete de "TQG" anunció vía redes sociales el inicio de "Mañana será bonito Tour" (Foto: FRANCESCO DEGASPERI / AFP)

Si bien Karol G volverá a protagonizar una gira sumamente exitosa que se iniciará en Estados Unidos, vale decir que este nuevo disco tiene un tanto especial para la artista, pues logró ser el primer álbum de una mujer latina en la historia de Billboard en debutar en la posición número 1 de sus rankings más destacados a nivel internacional. ¡Todo un hito musical, “Bichota”!

ASÍ FUE EL ANUNCIO DE KAROL G DE SU GIRA MAÑANA SERÁ BONITO TOUR

Por medio de un sentido video publicado en redes sociales, la nacida en Medellín expresó el inicio de su gira que arrancará este 11 de agosto y tendrá final en setiembre. Así, la cantante de 32 años recorrerá las ciudades de Miami, Las Vegas, Nueva York, Dallas y Los Ángeles.

Aunque fue una noticia bien recibida por sus fanáticos, miles de internautas se llevaron una gran sorpresa, pues a mediados de marzo fue la propia colombiana quien expresó su deseo de alejarse de los escenarios por lo menos durante todo este 2023.

El inicio de la gira de Karol G se dará en Las Vegas (Foto: Karol G / Twitter)

“Yo sé que había dicho que no, pero con el amor a este álbum y mis ganas de cantar todas las canciones con ustedes no me aguanté #MañanaSeraBonitoTour es una realidad”, puntualizó la popular “Bichota” a través de Instagram y Twitter el jueves 27 de abril pasado.

LAS FECHAS DEL NUEVO TOUR DE KAROL G EN ESTADOS UNIDOS

El nuevo tour de la intérprete de “Gatúbela” y “Provenza”comenzará el próximo 11 de agosto en Las Vegas, para luego continuar en Pasadena, Miami, Houston Dallas y New Jersey.

De esta manera, la gira de la “Bichota” recorrerá 7 ciudades en el país norteamericano. La lista quedaría de la siguiente manera: