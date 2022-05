Detrás de una carrera exitosa en la música siempre hay varias personas que trabajaron incansablemente hasta ver los frutos esperados y Karol G es consciente de ello. La cantante colombiana supo ir creciendo de a pocos como cantante, pero no estuvo sola, ya que su padre fue el principal pilar de toda su lucha.

Como siempre lo ha reconocido la propia cantante, su papá, Guillermo Giraldo, fue quien más la apoyó y empujó a lograr lo que siempre quiso desde niña, cuando ya mostraba ese buen talento para este arte, el cual ha sido heredado, pues él también es músico con grandes dotes para lo que ahora parece ser el trabajo familiar.

‘Papá G’, como también se le conoce a este personaje, incluso se convirtió en su primer mánager, pero antes fue su primer fanático, por lo que recordaremos algunos pasajes de aquellos años.

Guillermo Giraldo, más conocido como "Papá G", es el principal impulsor de la carrera de su hija (Foto: Instagram)

LA INFANCIA DE KAROL G CON SU PADRE

Desde que era muy pequeña, Karol ya empezaba a demostrar que su talento la llevaría muy lejos. En vez de grandes tarimas y luces, sus primeros escenarios fueron las reuniones familiares, las cuales eran amenizadas por momentos con su voz y tímidos movimientos.

Es más, existen registros audiovisuales de aquellos momentos, los cuales, hace un tiempo, fueron compartidos por la misma artistas en sus cuentas oficiales de redes sociales.

La infancia de Karol G en Medellín con su papá Guillermo pic.twitter.com/4FwkqX5eJC — ShowMundial (@ShowmundialShow) March 18, 2022

Cuando creció, ya con 4 años cumplidos, su padre fue quien la motivó y la ayudó durante su participación en el programa de canto llamado “Factor X”, el cual ganó y posteriormente se convirtió en su primer trampolín a la fama.

Vale precisar que durante esos años de adolescencia uno de sus mejores amigos fue J Balvin, con quien fue creciendo en el ambiente musical.

¿CUÁL ES EL SECRETO DEL ÉXITO, SEGÚN LA CANTANTE KAROL G?

Según muestra un video difundido en las redes sociales, Karol G habló sobre los 16 años que tiene de carrera y todo lo que ha logrado hasta el momento dentro la industria musical. Y es que la artista colombiana es una de las más queridas del género urbano y su éxito es indiscutible.

“A mí me encanta hablar un montón, pero si hay algo bonito que me quede a mi hacer, después de lo bendecida que me siento es decirles que llevo 16 años de carrera y a penas ahora es que estoy haciendo estas cosas que me están pasando”, dijo en su concierto. “Trabajen duro a los 20 pa’ que se lo gocen bien rico a los 30″, aconsejó la cantante colombiana a modo de consejo para todos sus fans.