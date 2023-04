Pese a durar menos de dos años, la relación entre Anuel AA y Karol G fue una de las más intensas y seguidas en la industria musical, completando exitosos proyectos, como el lanzamiento de temas “Culpables” y “Secreto”, presumiendo su romance y revelando que tenían planes de matrimonio y llegar a tener hijos.

Pese a la popularidad de su relación y la química que mostraban en sus apariciones en público, la pareja anunció su separación en marzo del 2021 y, algunos meses después, el intérprete de “Real hasta la muerte” y “Diablo, Qué Chimba” inició una relación con la trapera dominicana Yailin La Más Viral.

El nuevo romance del autodenominado Dios del Trap no solo disparó los rumores de una presunta infidelidad de este último a la celeb de Colombia, sino también una guerra de indirectas entre ambas partes, las cuales llegaron a sus respectivas cuentas en redes sociales.

Karol G y Anuel AA tuvieron una relación por tres años (Foto: Karol G / Instagram)

LA REVELACIÓN DE KAROL G A ANUEL AA

Y es que inicialmente ambos artistas urbanos evitaron referirse uno del otro, llegando a presentarse juntos durante el concierto de “La Bichota” en el Choliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en un emotivo momento que les sirvió para sanar algunas rencillas.

Pese a esto, ni Karol G ni Anuel AA han revelado los motivos de su ruptura, evitando referirse al hecho en las entrevistas a las que asisten, algo que cambió recientemente, pues si bien la colombiana no contó detalles de su separación, admitió que este le afectó en lo personal y profesional.

“Llegué a un punto donde no quería nada. Un amor te puede hacer sentir la persona más feliz del mundo, pero un desamor en serio te puede destruir la vida… Si uno no tiene la fuerza interna suficiente, un desamor te puede confundir a tal punto que se te desmorone la carrera, la personalidad, la autoestima. A mí me pasó eso”, indicó la colombiana.

Curiosamente, el momento en el que “La Bichota” consiguió escalar en los mercados internacionales coincidió con su separación, por lo que, mientras en su carrera artística conseguía la fama y prestigio por los que trabajó, en el terreno personal sentía que todo se desmoronaba.

“Fue horrible. Mi anterior álbum, ‘KG0516′, estaba teniendo un éxito increíble y yo no lo quería celebrar. Ya no me gustaba lo que hacía, no me gustaba lo que veía físicamente”, añadió.

De hecho, la situación se volvió aún más complicada cuando los fanáticos de Yailin La Más Viral y Anuel AA dispararon sus críticas en redes sociales, algo que, si bien suele suceder, en el estado en el que se encontraba la colombiana fue difícil de asimilar.

“Estaba vulnerable y los ataques cibernéticos de la gente se volvían más duros. Todo me afectaba demasiado”, sentenció.

Karol G y Anuel AA durante la gira “Culpables”, con la que recorrieron varios países de Latinoamérica (Foto: Captura de video)

LOS RUMORES DE UNA RECONCILIACIÓN

En más de una ocasión se ha especulado con una posible reconciliación entre Karol G y Anuel AA, e incluso se creía que ambos podrían retomar su relación.

Hace unas semanas, luego de que Emmanuel Gazmey Santiago, nombre real del artista urbano, confirmara su separación de Yailin La Más Viral, se especuló que este habría estado en la fiesta de cumpleaños de “La Bichota”, algo conocido por su círculo cercano, que intentó ayudarlos a pasar desapercibidos.

Del mismo modo, en “TQG”, el tema que interpreta Carolina Giraldo Navarro junto a Shakira, esta deslizó que el puertorriqueño le insistiría para retomar su relación.