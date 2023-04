Después de muchos meses de especulaciones, Shakira y Karol G se juntaron el 24 de febrero para lanzar un nuevo himno para las mujeres traicionadas: “TQG”. El popular tema vino luego de las mediáticas separaciones de las cantantes colombianas y las nuevas relaciones de sus respectivas parejas. No obstante, hay otras canciones de su compatriota que se ganaron el corazón de la Bichota.

En el caso de la intérprete de “Cairo”, su ruptura con Anuel AA sucedió en el 2021, pero dada la cercanía de su romance con la rapera Yailin La Más Viral y las controversias con sus fanáticos, fue un tema muy discutido incluso meses después.

Por el contrario, la herida de Shakira todavía está fresca, pues confirmó su separación de Gerard Piqué en junio de 2022. Posteriormente, se dio a conocer que el exfutbolista le habría sido infiel con una joven llamada Clara Chía Martí.

Aunque las situaciones han sido diferentes, ambas pudieron utilizar sus propias experiencias para plasmarlas en su arte y convertir el dolor en una de las canciones más sonadas del momento. Además, ha sido un sueño vuelto realidad para Karol G, quien había admirado a Shakira y su trabajo desde años atrás.

Shakira y Karol G en una de las escenas del video musical de "TQG" (Foto: Shakira / Karol G / YouTube)

LO QUE HACE ESPECIAL A LA MÚSICA DE SHAKIRA

Antes de hacer su colaboración con Shakira, Karol G era fanática de Shakira, quien tiene más de dos décadas de trayectoria. En una entrevista con el programa de radio Fun, la Bichota expresó que tiene mucha admiración por ella, al ser un ícono de la industria.

“Shakira es Shakira. Eso no importa. Yo siento que ella es legendaria, viene de muchas generaciones donde ha representado muchísimo a la mujer, así que lo dejamos ahí, ¡ella es!”, respondió a la conductora.

¿CUÁLES SON LAS CANCIONES DE SHAKIRA QUE MÁS LES GUSTAN A KAROL G?

Cuando le consultaron sobre los temas favoritos de la barranquillera, Karol G resaltó “Hips Don’t Lie”, una colaboración que hizo Shakira con Wyclef Jean en el 2005 y se volvió un clásico hasta ahora. No obstante, también aclaró que hay muchos más temas de su repertorio de los que es fanática.

“¡Oh my God!, No. Yo no creo que podría escoger una. Yo creo que ‘Hips Don’t Lie’, ‘Ojos así’. No, muchísimas. Yo creo que ella más que representar solo a la mujer, nos representa mucho más a los colombianos, fue como esa artista colombiana que rompió todas las barreras y obviamente un ejemplo a seguir para el resto”, agregó.

“Hips Don’t Lie” es una canción que marcó época a mediados del 2000, que se caracterizó por su latinidad, sensualidad y empoderamiento femenino. Asimismo, venía acompañado de un video musical donde Shakira hacía su característico baile de caderas, inspirado en las danzas árabes

MIRA AQUÍ EL VIDEO MUSICAL DE “HIPS DON’T LIE”