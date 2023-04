En los últimos días, Karol G ha causado revuelo por la entrevista que le concedió a GQ México, esto debido principalmente a los retoques que le aplicaron a la sesión de fotos que protagonizó para la portada de la revista, y que causaron la ira de la exnovia de Anuel AA.

Y es que la celeb de Colombia ha tenido un veloz ascenso en su carrera artística, obteniendo varios récords de reproducción con sus exitosos temas, siendo el último “TQG” al lado de Shakira, y completando las giras “Bichota Tour Reloaled” y “$trip Love Tour”, además de ser anunciada como la invitada especial de Ana de Armas para “Saturday Night Live”, donde presentará su último disco “Mañana será bonito”.

Además de revelar sus proyectos, en la mencionada entrevista, la intérprete de “Provenza” y “Gatúbela” también se refirió a su infancia en Medellín, en el que su familia llegó a tener contacto con Pablo Escobar, el líder del infame cártel que rigió la ciudad por varios años.

La colombiana cuenta con más de 62 millones de seguidores en sus redes sociales (Foto: Karol G / Instagram)

LA HISTORIA DE KAROL G Y PABLO ESCOBAR

La ciudad colombiana fue el centro del Cartel de Medellín y estuvo bajo el poder de los peligrosos narcotraficantes, aunque muchas de las personas que recuerdan al líder de la organización, Pablo Escobar, lo hacen con expresiones de agradecimiento, pues es conocido que este solía ser una persona benevolente con su comunidad y aquellos que apoyaban sus acciones ilegales.

Algunas de estas personas fueron la familia de Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la cantante, quien recientemente reconoció que el líder criminal “salvó” a su familia.

Según comentó la artista, fue “una época muy extraña”, pero que no evitó que, durante un contacto con Escobar Gaviria, la amabilidad de este último le permitiera a su familia superar una crisis.

Todo ocurrió una noche en la que la madre de la artista trabajaba como camarera y el líder fue al restaurante en el que esta trabajaba, por lo que debió atenderlo, una tarea muy complicada debido a que ya en aquellos años, “El patrón del mal” era una figura respetada y temida en todo el país.

Pese a esto, tras terminar su atención, Escobar se retiró del lugar, no sin antes dejar una buena propina a la madre de la cantante, dinero que cayó de maravilla en la golpeada economía familiar y por lo que la mujer se mostró muy agradecida.

Karol G nació en Medellín, Colombia (Foto: Ronda Churchill / AFP)

LA CONDENA DE KAROL G A PABLO ESCOBAR

Si bien el apoyo del líder del Cartel de Medellín fue clave para la recuperación de su familia, la cantante colombiana no ha dudado en condenar la influencia del narcotraficante en la imagen negativa que se formó de su país a nivel mundial.

“A mí me ha pasado que me paraban y me decía ‘¿de dónde eres?’ y yo decía ‘Colombia’, me decía ‘ah! ¡Pablo Escobar!’ y ahora sí nos dicen ‘J Balvin, Karol G, Maluma’, y eso es un trago muy especial”, destacó la cantante en una entrevista con TPLG Show.

Fue así como la cantante indicó que la aparición de Escobar como un poderoso y peligroso narcotraficante afectó la imagen de Colombia, destacando que existen otras figuras a las cuales se puede asociar su país.

“Me encanta, mi país tiene un estereotipo que lo único que tenemos allá es narcotráfico y drogas. Y no, esa época ya pasó, todavía ve que las personas le hablan de Pablo Escobar, porque la gente lo ve como un personaje y lo ve porque aparece en una serie, pero en mi país es algo que causó mucho daño”, añadió.

“Tenemos artistas, deportistas, cine, cosas que nos representen de otra manera, me encanta. Y poder poner mi granito de arena y decir que formo parte de la camadita de artistas que podemos hacer algo por mi país, es increíble”, sentenció.