Por más que ahora Anuel AA esté casado con Yailin La Más Viral, muchos no olvidan su etapa con Karol G que fue muy mediática y expuesta en redes sociales. Durante esa época, ambos tuvieron una relación que enamoró también a sus fanáticos, quienes hasta ahora desearían verlos juntos nuevamente, aunque esa posibilidad para ser imposible.

A lo largo de su noviazgo llegaron al punto de haberse comprometido, ilusionando a sus seguidores con una boda que, a la postre, no llegaría nunca. En 2021 rompieron su unión e iniciaron caminos separados, aunque muy similares a la vez, ya que los dos seguirían potenciando su carrera musical.

Casarse no fue la única promesa que se hicieron por aquellos años, pues también existió el compromiso de formar una familia o, al menos, ese era el sueño que tenían y la colombiana no dudaba en hablar de ese tema en las entrevistas que daba. ¿Cuántos hijos quería tener Karol G con Anuel AA?

Eso tampoco se pudo concretar tras la ruptura ocurrida hace más de un año y ahora ha quedado más que enterrada aquella posibilidad, si es que alguno creía que todavía había chances. Anuel AA anunció que Yailin La Más Viral está embarazada, por lo que se convertirá en padre por tercera oportunidad, teniendo en cuenta que hace unos meses nació una niña que habría tenido con Melissa Vallecilla.

De esta manera, el artista puertorriqueño afianza su matrimonio, dejando callados a sus críticos que aseguraban que aquella unión con la dominicana no iba a durar.

KAROL G Y LA FAMILIA QUE QUERÍA FORMAR CON ANUEL AA

Cuando el noviazgo entre Anuel AA y Karol G estaba en su apogeo en el 2019, la cantante colombiana concedió una entrevista con People en Español en la que habló de distintos temas relacionados a su situación sentimental y, como no podía ser de otra manera, se le consultó acerca de la posibilidad de ser madre en el futuro.

La “Bichota”, con 28 años de edad en ese momento, reveló que su sueño era convertirse en madre desde muy joven y que seguramente ya lo hubiera logrado si es que no comenzaba una carrera relacionada a la música, la cual es muy exigente y desgastante a su vez. Hasta ahí, no había sorpresa alguna, ya que la mayoría de personas quieren eso.

Sin embargo, lo peculiar llegaría después, cuando fue entrando más en detalles. Y es que comentó que quería tener una familia numerosa con cinco hijos. “La gente dice que estoy loca, especialmente en mi casa, pero siempre he dicho que quiero cinco, tres niños y dos niñas, pero me conformaría con tres. Vengo de familia numerosa, entonces a mí el hecho de tener muchas personas alrededor, me encanta”, comentó en ese momento.

CAMBIO DE PLANES

A mediados de 2022, con 31 años y aparentemente soltera, Karol G volvió a hablar acerca de la posibilidad de tener familia y su deseo de tener varios hijos. Consciente de su edad y sus obligaciones profesionales, la cantante de “Tusa” aseguró que eso ya no sería posible.

“Sí quiero tener hijos, no creo que me vaya a dar para tantos ya”, aseguró la colombiana.