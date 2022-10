Sin lugar a duda, Karol G es una de las artistas que se ha hecho un nombre en la industria musical del género urbano, el cual estuvo por mucho tiempo dominado por hombres. Debido a su trayectoria, sus seguidores no solo están pendientes de cada paso que da en su carrera, sino todo lo que concierne a ella; por tal motivo, muchos se preguntan cuántos tatuajes tiene.

Y es que la popular ‘Bichota’ siempre ha dejado notar en sus publicaciones y sus videos musicales, los grabados que se hizo en su cuerpo a lo largo de sus 31 años. A continuación, te mencionamos la cantidad y qué significan.

En esta imagen, la 'Bichota deja ver algunos de sus tatuajes (Foto: Karol G / Instagram)

¿CUÁNTOS TATUAJES TIENE KAROL G?

Karol G tiene un total de 15 tatuajes en todo su cuerpo, algunos muy visibles, los cuales tienen un gran significado. A continuación, te mencionamos algunos y dónde se encuentran:

Un corazón espinado

El tatuaje de corazón espinado de Karol G está en la parte posterior de su brazo izquierdo. “Representa un momento de mi vida en el que me cuestioné mucho. Me fortalecí y me debilité mucho. Fue un momento muy importante para mí personalmente, no para mi carrera. Para Carolina”, dijo a la revista Allure.

Este tatuaje es uno de los más reconocidos por todos sus seguidores (Foto: Karol G / Instagram)

“Power girl”

También en su brazo izquierdo, pero en la parte interna se tatuó la frase “Girl Power” (Poder femenino, en español) para recordar que incursionó en un género dominado por hombres.

Una mujer empoderada en esta imagen (Foto: Karol G / Instagram)

En honor a su familia

La intérprete de “Provenza” también se grabó una frase en honor a sus seres queridos: “Mi familia me hace humana, Dios me hace fuerte”.

La frase en honor a su familia (Foto: Karol G / Instagram)

Frases que la motivan

En su pecho se tatuó “Hope” (“Esperanza”, en español), mientras que la parte interna del brazo derecho: “Véncete a ti misma”. En tanto, en su antebrazo: “No regrets, just lessons learned” (“Sin remordimientos, solo lecciones aprendidas”, en español) y en su mano izquierda: “Esto también pasará”.

Las frases que motivan a la intérprete de "Tusa" (Foto: Karol G / Instagram)

Las frases que motivan a la intérprete de "Tusa" (Foto: Karol G / Instagram)

El significado de los números que se tatuó

Karol G también se ha tatuado números. Así tenemos en su mano derecha el año de su nacimiento y el prefijo para llamar a su país natal (+57). En tanto, en su muñeca el 200 en referencia a su tema “200 copas”.

Aquí con el tatuaje con los números 1991 y 57 (Foto: Karol G / Instagram)

Artistas que admira

La ‘Bichota’ también se grabó en el antebrazo derecho los rostros de Rihanna y Selena Quintanilla por inspirar su carrera, y obviamente, ella no podía faltar al lado de estas artistas.

Además de las artistas que se tatuó se ven otros grabados (Foto: Karol G / Instagram)

Más tatuajes

La colombiana se tatuó rosas en su tobillo izquierdo y una mariposa en su brazo derecho que destacan cuando luce su figura.